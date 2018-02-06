نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

النجم الإسباني رافاييل نادال يحتل المركز الأول برصيد 9760 نقطة، ويليه فيدرر برصيد 9605 نقاط.

العرب

مهارات خارقة

برلين - حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، متفوّقا بفارق ضئيل أمام السويسري المخضرم روجيه فيدرر.

ويحتل نادال المركز الأول برصيد 9760 نقطة، ويليه فيدرر برصيد 9605 نقاط، ولم تشهد بقية المراكز العشرة الأولى تغييرات، بعد ختام الدور الأول من منافسات المجموعة العالمية ببطولة كأس ديفيز. ويحتل الكرواتي مارين سيليتش، وصيف بطل أستراليا المفتوحة، المركز الثالث لكنه يتأخر بفارق كبير عن نادال وفيدرر، حيث يمتلك 4960 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين الموافق الخامس من فبراير 2018 كما يلي: الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 9760 نقطة، يليه السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 9605 نقاط، ثم الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة، فالبلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4630 نقطة، ثم ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4610 نقاط، ويليه دومينيك ثيم في المركز السادس برصيد 4060 نقطة، ومن بعده البلجيكي ديفيد جوفين في المركز السابع برصيد 3460 نقطة، ثم جاك سوك في المركز الثامن برصيد 2880 نقطة، فالأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز التاسع برصيد 2815 نقطة، ويليه الإسباني بابلو كارينو بوستا في المركز العاشر برصيد 2705 نقاط.

من ناحية أخرى حافظت الدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة، على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات والتي شهدت صعود جوليا جورجيس إلى المركز العاشر. وتحتل فوزنياكي المركز الأول برصيد 7965 نقطة وتليها النجمة سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7616 نقطة.

وصعدت جورجيس من المركز الثاني عشر إلى المركز العاشر، بعد وصولها إلى الدور قبل النهائي ببطولة سان بطرسبرغ، بينما تراجعت الفرنسية كريستيانا ملادينوفيتش من المركز العاشر إلى الثالث عشر. وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كما يلي:

كارولين فوزنياكي في المركز الأول برصيد 7965 نقطة، تليها سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7616 نقطة، ثم إلينا سفيتولينا في المركز الثالث برصيد 5835 نقطة، فغاربين موجوروزا في المركز الرابع برصيد 5690 نقطة، ثم كارولينا بليسكوفا في المركز الخامس برصيد 5445 نقطة، تليها ايلينا أوستابنكو في المركز السادس برصيد 5000 نقطة، ثم كارولين غارسيا في المركز السابع برصيد 4495 نقطة، من بعدها فينوس وليامز في المركز الثامن برصيد 4277 نقطة، ثم أنجليك كيربر في المركز التاسع برصيد 3031 نقطة، ثم جوليا جورجيس في المركز العاشر برصيد 2900 نقطة.