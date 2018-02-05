الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

هولندا تسحب سفيرها من تركيا

وزير الخارجية الهولندي يعلن سحب سفير بلاده من أنقرة ويؤكد أن المحادثات الأخيرة بين البلدين فشلت في الاتفاق على 'كيفية تطبيع العلاقات'.

العرب  [نُشر في 2018/02/05]

لا تطبيع للعلاقات

أمستردام - أعلنت هولندا الاثنين سحب سفيرها رسميا من تركيا ورفضها السماح لأنقرة بإرسال سفير إلى البلاد مع وصول العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وهولندا السنة الماضية حين منع مسؤولون هولنديون وزيرا تركيا من المشاركة في تجمع في روتردام عشية استفتاء في تركيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا في بيان إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات".

وذكرت وزارة الخارجية الهولندية في بيان على موقعها الالكتروني أن "الجانبين أجريا محادثات مؤخرا وعلى مختلف المستويات. وفي هذه المرحلة، لم تحقق المحادثات أي تقدم على مسار تطبيع العلاقات".

وأضافت "لذلك قررت الحكومة الهولندية أن تسحب رسميا سفير هولندا في أنقرة، والذي لم يتمكن من الوصول إلى أنقرة منذ مارس عام 2017".

وكانت حدة الخلافات قد زادت بين الجانبين العام الماضي بعد أن منعت هولندا وزراء من الحكومة التركية من تنظيم حملة في هولندا، قبل استفتاء على تعديلات دستورية شهدتها تركيا في أبريل الماضي وأعطت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات واسعة.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية أنه "طالما هولندا ليس لها سفير في تركيا، فإنها لن تصدر تصريحا لسفير تركي جديد لتولي المهام في هولندا".

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال التركي في لاهاي بالرسالة، موضحة أن هذا يعني توقف المحادثات مع تركيا.

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