السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق تجاه خميس مشيط

المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن 'الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان'.

العرب

مخالفة القانون الدولي الإنساني

مأرب (اليمن) ـ اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، الإثنين، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من شمال اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا "أطلقته المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبين المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وبين أن " اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وجدد التحدث باسم قوات التحالف دعوته للمجتمع الدولي "باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون".

كما دعا إلى "محاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي".

ولم يذكرالماكي ما إذا كانت نتج عن اعتراض الصاروخ أي خسائر أم لا.

وفي وقت سابق ، أعلنت ما تسمى "القوة الصاروخية" التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية في مدينة "خميس مشيط" السعودية.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، عن مصدر (لم تسمه) قوله إنه تم "قصف قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير بصاروخ بالستي قصير المدى".

وأكد المصدر "إصابة الصاروخ الباليستي هدفه العسكري في عسير بدقة".

وذكرت وسائل إعلام سعودية، في وقت سابق الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.