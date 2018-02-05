الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

العاهل الأردني يؤكد أن دور الولايات المتحدة يبقى مهما لأي حل سلمي بين اسرائيل والفلسطينيين رغم القرار الأميركي حول القدس.

العرب  [نُشر في 2018/02/05]

لا بديل عن خطة السلام

واشنطن - أعلن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أن دور الولايات المتحدة يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي بين اسرائيل والفلسطينيين، رغم الانتقاد الكبير للموقف الأميركي الجديد حول القدس.

وقال الملك في لقاء اجراه معه فريد زكريا خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس وبثته الاحد قناة "سي ان ان"، انه "لا يمكن ان تكون لدينا عملية سلام او حل سلمي دون دور الولايات المتحدة".

واعتبر ان هذا الواقع يبقى حقيقيا حتى بعد قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل ابيب التي توجد فيها كل سفارات الدول الأجنبية في اسرائيل.

ووصفت عمان في ديسمبر خطوة ترامب بأنها "انتهاك لقرارات المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وجدد عبدالله مخاوفه لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي زار الشرق الأوسط الشهر الماضي.

واشار الملك عبدالله في مقابلته الى ان قرار ترامب قد "أثار ردّ فعل عنيفا"، وولد شعورا لدى الفلسطينيين بأنه "لا يوجد وسيط نزيه".

لكنه اضاف "أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأميركيين أن يعلنوا عن خطتهم (للسلام)".

واحتفت اسرائيل بقرار ترامب الذي شجبته معظم دول العالم، واثار غضب العرب والمسلمين.

ويتمسك الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم العتيدة.

وقال العاهل الاردني ايضا "اعتقد ان علينا ان ننظر إلى الجانب الملآن وان نعمل جميعا معا" ما إن يعلن البيت الأبيض عن خطة سلام، مضيفا "اما إذا تبين أنها ليست خطة جيدة (...) فلا أعتقد أن لدينا خطة بديلة عنها في هذه المرحلة".

واعتبر ان القدس "مدينة يمكن ان تثير مشاكل هائلة بالنسبة الينا في المستقبل، او ان تكون مظلة تعطينا الامل"، موضحا انها يمكن ان تكون مدينة "تجمعنا أو أن تثير عنفا لم نره من قبل".

العالم الآن

إطلاق النار على رجل حاول اقتحام مقر الرئاسة الإيرانية

yesterday 10:29:48

السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق تجاه خميس مشيط

yesterday 10:01:06

واشنطن تحاصر شبكات تمويل حزب الله في الأرجنتين

yesterday 10:10:00

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

yesterday 06:41:50

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

yesterday 07:18:45

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

yesterday 07:43:58

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

yesterday 08:34:29

الكويت تؤكد التزامها باحترام حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة

yesterday 11:25:26

هولندا تسحب سفيرها من تركيا

yesterday 12:08:51

'نفير عام' كردي دفاعا عن عفرين

yesterday 12:11:49

:: اختيارات المحرر

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

انطلاق أشهر كرنفالات العالم وأقدمها

سيرة امرأة تونسية في باريس

قصار القامة.. صراع نفسي حاد لإثبات الوجود

رجل أعمال فرنسي يدير مطاعم تشغل اللاجئين وتطعم المشردين

ازدهار المدارس الخاصة في العراق تعبير عن أزمة التعليم الحكومي

ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا