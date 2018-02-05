جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

المحادثات ستتركز حول 'المفاوضات المقبلة المتعلقة بفترة تطبيق بريكست' وحول 'الخطوات المقبلة' لبناء شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

العرب

محاولة الإمساك بزمام الأمور

لندن - تستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين في لندن كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه، وسط اجواء من التوتر تسود الحكومة المحافظة.

ويجتمع بارنييه ايضا مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد ديفيس.

وهذه اول مرة منذ بداية مفاوضات بريكست، يجتمع فيها الرجلان في العاصمة البريطانية للبحث في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، كانا قد اجتمعا دائما في بروكسل.

وقالت الحكومة البريطانية ان المحادثات ستتركز حول "المفاوضات المقبلة المتعلقة بفترة تطبيق بريكست" وحول "الخطوات المقبلة" لبناء شراكة جديدة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.

في كانون ديسمبر، توصلت لندن وبروكسل الى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، وعليهما الاتفاق الان على الفترة الانتقالية ما بعد بريكست والعلاقة المستقبلية بين الطرفين.

وتعقد المحادثات في لندن عشية بدء جلسة تفاوضية جديدة، من الثلاثاء الى الجمعة في بروكسل.

وقالت بريطانيا انها تريد الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي دون تقديم تفاصيل تذكر.

ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية الجمعة تقريرا في صحيفة فايننشال تايمز ذكر ان عددا من الوزراء يفكرون في اتفاق بشأن اتحاد جمركي لفترة ما بعد بريكست.

وفي مقابلة في شنغهاي مع تلفزيون بلومبرغ استبعد وزير التجارة الدولية ليام فوكس ذلك أيضا قائلا "يجب ان نكون خارج ذلك كي نستفيد من تلك الأسواق الناشئة".

واضاف "أحد أسباب مغادرتنا الاتحاد الأوروبي هي للإمساك بزمام الأمور وهذا ليس ممكنا مع رسوم خارجية مشتركة".

صوت البريطانيون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي في يونيو 2016 ما تسبب بانشقاقات في الداخل وأزمة سياسية ترددت أصداؤها في العالم.

وواجهت ماي الاسبوع الماضي دعوات متزايدة من حزبها المحافظ لتحديد رؤيتها بشكل أكثر وضوحا حول بريكست، وسط تقارير في وسائل الإعلام عن استياء متزايد لإدارتها من السياسة الداخلية وملف بريكست.

وتفاقم التوتر بعد تسريب تقرير حكومي داخلي في وقت سابق الاسبوع الماضي يقول ان بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أيا كان الاتفاق الذي تتوصل اليه مع الاتحاد الأوروبي.