الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

تصعيد باسيل المتدرج ضد الثنائية الشيعية يربك حزب الله

أوساط حزب الله غاضبه من 'المواقف الاستفزازية' لباسيل الذي اعتبر أن الحزب يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(2)]

رقم صعب

بيروت - تقول أوساط دبلوماسية لبنانية، إن اللقاء المنتظر عقده، غدا الثلاثاء، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لن يكون سهلا خاصة مع تواصل “زلات” وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تجاه الثنائية الشيعية.

ولم تكد الأزمة -التي فجرها فيديو مسرب لجبران باسيل في اجتماع عام بإحدى البلدات اللبنانية وصف فيها رئيس مجلس النواب بـ”البلطجي” ووجب “كسر رأسه”- تهدأ حتى نشرت له إحدى المجلات اللبنانية حوارا كان أدلى به في وقت سابق هاجم فيه السياسة الداخلية لحزب الله، الأمر الذي اعتبره مراقبون ليس من باب الصدف أو الزلات بل هو فعل مقصود من طرف رئيس التيار الوطني الحر.

ولا يستبعد البعض أن تكون مواقف باسيل المتدرجة والمستهدفة للثنائية الشيعية مندرجة في سياق مسعى لوضع مسافة تجاه الثنائية، بما يسمح بمرونة أكبر في صياغة تحالفات مع قوى على النقيض منهما وخاصة من حزب الله على غرار تيار المستقبل.

ولا يهمل هؤلاء فرضية أن تكون الغاية من تلك التصريحات مغازلة المجتمع الدولي، الذي يبدي تحفظا على العلاقة بين التيار والحزب المصنف تنظيما إرهابيا في أكثر من دولة والذي يتوقع أن تتصاعد الضغوط عليه في الفترة المقبلة.

ويدرك باسيل أن حزب الله في حاجة ماسة إلى استمرار تحالفه مع التيار لما يوفره له من غطاء سياسي في مواجهة الضغوط الدولية، وبالتالي لا مانع له من القيام ببعض “التحرشات” التي قد ترفع من رصيده داخليا ودوليا، خاصة وأنه لا يخفي طموحه بأن يكون سيد قصر بعبدا المستقبلي.

وقال باسيل في معرض تصريحاته لمجلة “ماغازين” “إن حزب الله يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية، وأن كل لبنان يدفع الثمن”.

وذكّر بأن “في وثيقة التفاهم مع حزب الله، هناك بند أساسي يتعلق ببناء الدولة، ولكن ولسوء الحظ هذه النقطة لم تطبق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية”.

وعقب نشر تلك التصريحات المثيرة، أعربت أوساط حزب الله عن غضبها من تواتر ما اعتبرته مواقف استفزازية لباسيل، ملوحة بأنه في حال استمر في نهجه فإن ذلك قد يقود إلى فصل العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية.

وتقول أوساط متابعة إن تحركات باسيل ومواقفه تعكس حقيقة أن التيار يتجه لبلورة توجه سياسي أكثر استقلالية عن حزب الله، وانفتاحا عن القوى المناهضة له، وهذا بالتأكيد سيربك حسابات الحزب.

وتشير الأوساط إلى أن مواقف رئيس التيار الأخيرة قد تخدم كثيرا العلاقة المتنامية بين المستقبل والتيار الوطني الحر اللذين يستعدان لخوض غمار الانتخابات النيابية معا في معظم الدوائر.

في المقابل قد ترفع هذه المواقف منسوب فتور العلاقة مع حزب الله، الذي تلتزم قياداته حاليا الصمت بانتظار ما سيخرج به اللقاء بين بري وعون الثلاثاء.

:: اقرأ أيضاً

الجيشان العراقي والسوري خط الدفاع الأول عن أمن إيران

الماسونيون يعودون للهيمنة في بريطانيا

الأحمر وبن دغر يقاتلان للتعلق بمنصبيهما في حكومة الشرعية اليمنية

لقاء مصارحة بين مصر والسودان للحيلولة دون عودة التوتر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

2018-02-05

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

2018-02-05

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

2018-02-05

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

2018-02-05

تحذيرات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

2018-02-05

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

yesterday 07:07:47

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

yesterday 07:17:20

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:34:41

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

yesterday 07:51:34

المواقف المتناقضة بين ترامب وتيلرسون تحدث جدلا في الساحة الأميركية

yesterday 09:47:01

:: اختيارات المحرر

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء

هاشتاغ اليوم: محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

فلسطينيات من جمعية الصم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

شيرين ترفض غناء 'ما شربتش من نيلها' في الكويت

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا