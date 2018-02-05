الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

سوني تحول أنظارها لفئة الهواتف الذكية المتوسطة

الشركة اليابانية تؤكد أن سعة البطارية في هاتف اكسبيريا اكس.أي2 الترا ترتفع إلى 3580 مللي أمبير ساعة.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(10)]

اقتراح سوني لفئة الزبائن المتوسطة

طوكيو – تخلت شركة سوني اليابانية عن استهداف الفئة العليا من الهواتف الذكية لتوجه أنظارها إلى الفئة المتوسطة في آخر إصدار من هواتفها الذكية اكسبيريا اكس.أي2 واكسبيريا اكس.أي2 الترا التي تعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 8.

ويأتي الهاتف ذا الحجم الأصغر بشاشة قياس 5.2 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة مع معالج كوالكوم سناب دراغن 630 وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغا بايت.

شركة سوني زودت اكسبيريا اكس.أي2 الترا بكاميرا أمامية مزدوجة مع فلاش لعشاق صور السيلفي

وركزت الشركة في الترويج للهاتف على الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي للجهاز التي تبلغ دقتها 23 ميغا بيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وقامت سوني بنقل مستشعر بصمة الأصابع من زر التشغيل على الجانب الأيمن إلى الجانب الخلفي من الهاتف. وزودته ببطارية تبلغ سعتها 3300 مللي أمبير ساعة.

أما باقة التجهيزات التقنية في الطراز الأكبر حجما “اكسبيريا اكس.أي2 الترا” فتشتمل على شاشة قياس 6 بوصة تعمل أيضا بتقنية الدقة الفائقة الكاملة مع معالج كوالكوم سناب دراغن 630 وترتفع سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 4 غيغا بايت.

كما زودت الجهاز أيضا بذات الكاميرا التي تبلغ دقتها 23 ميغا بيكسل على الجانب الخلفي، لكن الشركة وضعت كاميرا مزدوجة على الجانب الأمامي لعشاق صور السيلفي تعمل بدقة 8 و16 ميغا بيكسل، مع وجود فلاش على الجانب الأمامي أيضا.

وأضافت شركة سوني أن سعة البطارية في هاتف اكسبيريا اكس.أي2 الترا ترتفع إلى 3580 مللي أمبير ساعة. ومن المقرر إطلاق هواتف سوني الجديدة في الأسواق خلال هذا الشهر.

ولم تفصح الشركة عن أي تفاصيل بشأن أسعار الأجهزة الجديدة في أسواق المنطقة العربية، لكنها من المتوقع أن تقل كثيرا عن الأجهزة الفاخرة مثل آيفون 10 الذي طرح في نوفمبر الماضي بسعر ألف دولار.

وتزدحم سوق الهواتف الذكية التي تزيد مبيعاتها السنوية على 400 مليار دولار بعدد كبير من الأجهزة وخاصة في الفئة العليا، ما يدفع الشركات إلى التركيز على فئات محددة من الزبائن بتقديم المزايا التي تجذبهم.

ويبدو أن سوني ركزت على عشاق صور السيلفي من فئة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، من غير المستعدين لشراء الأجهزة مرتفعة السعر.

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