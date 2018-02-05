الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

سلطنة عمان مرحبة بالسيسي: 'مصر عكاز الأمة العربية'

مصدر سياسي مصري يوضح أن مسقط معنية كثيرا بزيارة السيسي لشرح سياسات تبدو خارجة عن إجماع دول كبيرة في المنطقة من بينها مصر.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(3)]

احتفاء بالرئيس المصري

مسقط - استهلّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، زيارته الأولى إلى سلطنة عمان منذ توليه زمام الحكم في بلاده، بمحادثات مع السلطان قابوس بن سعيد وصفتها وكالة الأنباء الرسمية العمانية بأنّها “تبادل للأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة وجمهورية مصر العربية والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والمصري”.

وبالإضافة إلى العناوين المألوفة التي عادة ما ترافق مثل هذه الزيارات بشأن “التعاون والتنسيق في مختلف المجالات”، جرى التركيز في الخطاب السياسي والإعلامي العماني الذي صاحب زيارة الرئيس المصري لسلطنة عمان على القضايا ذات البعد الإقليمي التي عدّدها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله في مقابلة صحافية بالمناسبة.

وقال مصدر سياسي مصري على اطلاع بتفاصيل الزيارة، إنّ من بين البنود الرئيسية على أجندتها، ما يتعلّق بسياسات عمان ذاتها بشأن قضايا إقليمية حسّاسة وعلاقات السلطنة بمحيطها.

وشرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “أنّ مسقط معنية كثيرا بهذه الزيارة لشرح سياسات تبدو خارجة عن إجماع دول كبيرة في المنطقة من بينها مصر، وخصوصا ما يتعلق بالسياسة العمانية تجاه إيران والتي لا تمثّل في الغالب مبعث ارتياح للقاهرة وعواصم خليجية”.

وكان الاحتفاء العماني واضحا بالضيف المصري سواء لجهة استقباله من قبل سلطان البلاد عند بوابة مسقط، أو في تصريحات الوزير بن علوي الذي ذهب، في سياق إبراز الدور الإقليمي للقاهرة، إلى القول إنّ “السلطنة تنظر إلى مصر على أنها عكاز الأمة العربية”.

وبدت الصورة التي استخدمها الوزير العماني “غريبة” عن العبارات والصور التي تستخدم عادة في الثناء على الدور المصري، لكنّه توصيف بدا حسب أحد الإعلاميين “موفّقا في التعبير عن حالة الشيخوخة التي طالت النظام العربي الذي قادته مصر بحيوية خلال عقود سابقة ويبدو أنّه لم يعد قادرا في وضعه الراهن على مواجهة التحديات المستجّدة”.

وقال الوزير إنّ العلاقات بين عمان ومصر في تطور مستمر وهما تسعيان إلى المزيد، معتبرا “أن السلطنة ومصر تشتركان في فكر وفهم مشترك وهو دعم الاستقرار وتحقيق السلام أولا في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.

وأضاف “السلطنة ومصر على اتصال وتنسيق مستمرين بشأن ما يستجد في الأطر المختلفة”، مشيرا إلى أنه يتم البحث في منصة جديدة للتعامل مع بقايا المشكلات القائمة في المنطقة.

وتطرّق بن علوي إلى القمة العربية المرتقبة في السعودية في مارس المقبل، قائلا “إنّ الأشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهودهم وسوف يقومون بجهد لا شك أنه سيوفر المناخ المناسب والبيئة الطيبة للقاء القادة العرب ومستقبل التضامن العربي المشترك وكيفية التخلص من آثار ما يعرف بالربيع العربي”.

:: اقرأ أيضاً

الجيشان العراقي والسوري خط الدفاع الأول عن أمن إيران

الماسونيون يعودون للهيمنة في بريطانيا

الأحمر وبن دغر يقاتلان للتعلق بمنصبيهما في حكومة الشرعية اليمنية

لقاء مصارحة بين مصر والسودان للحيلولة دون عودة التوتر

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

2018-02-05

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

2018-02-05

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

2018-02-05

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

2018-02-05

تحذيرات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

2018-02-05

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

yesterday 07:07:47

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

yesterday 07:17:20

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:34:41

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

yesterday 07:51:34

المواقف المتناقضة بين ترامب وتيلرسون تحدث جدلا في الساحة الأميركية

yesterday 09:47:01

:: اختيارات المحرر

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء

هاشتاغ اليوم: محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

فلسطينيات من جمعية الصم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

شيرين ترفض غناء 'ما شربتش من نيلها' في الكويت

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا