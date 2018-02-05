متفرقات: تريزيغيه يقود قاسم باشا لفوز مميز في الدوري التركي

نوفاك ديوكوفيتش خضع لجراحة في المرفق بعدما تجددت إصابته رغم خضوعه للراحة لمدة ستة أشهر وغيابه عن الملاعب طوال الصيف الماضي.

العرب

تريزيغيه سجل هدفي الفوز لقاسم باشا

◄ قاد المصري الدولي محمود حسن تريزيغيه فريقه قاسم باشا للفوز على ضيفه بلدية آكهيسار سبور 2-0 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسجل تريزيغيه هدفي الفوز لقاسم باشا في الدقيقتين 51 و90. الفوز رفع رصيد قاسم باشا إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد آكهيسار سبور عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها فاز قيصري سبور على مضيفه عثماني سبور 1-0. جدير بالذكر أن تريزيغيه سجل هدفا فى خسارة قاسم باشا أمام بشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد، فى مباراة "ديربى إسطنبول".

◄ أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه خضع لجراحة في المرفق الأسبوع الماضي بعدما تجددت إصابته رغم خضوعه للراحة لمدة ستة أشهر وغيابه عن الملاعب طوال الصيف الماضي.

وعانى ديوكوفيتش من إصابات متكررة في المرفق في الموسمين الأخيرين. وقال ديوكوفيتش الفائز بـ12 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى “اتفقت مع فريقي بأنه ينبغي اتباع أساليب مختلفة بعد نهاية مشواري في أستراليا وقبل أيام قليلة وافقت على الخضوع لتدخل جراحي بسيط في المرفق، يبدو أنني على الطريق الصحيح للتعافي بشكل كامل”.

◄ قلل الكندي لانس سترول سائق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات من تأثير وجود البرازيلي فيليبي ماسا صاحب الخبرة الطويلة معه في العام الماضي قائلا إنه لم يتعلم منه أي شيء.

ونقلت وسائل إعلام حديث السائق البالغ عمره 19 عاما عن ماسا الذي اعتزل بعدما فاز في 11 سباقا مع فيراري وكان وصيف البطل في 2008 “لا أعتقد أنني تعلمت شيئا منه في العام الماضي. “كان زميلا مثل أي زميل آخر. كان مشغولا بالقيادة بأسرع طريقة ممكنة وكنت أحاول أن أكون سريعا أيضا”.

◄ وجد “الملك” ليبرون جيمس نفسه عاجزا عن التعبير بعد خسارة فريقه كليفلاند كافالييرز بفارق 32 نقطة أمام هيوستن روكتس، في أمسية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين شهدت خسارة حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز أمام دنفر ناغتس.

وتلقى كليفلاند بطل 2016 والذي بلغ النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، ثاني أسوأ خسارة له هذا الموسم، بسقوطه السبت أمام هيوستن 88-120. وما زاد من وقع الخسارة، أنها أتت في أمسية لم يكن فيها نجم هيوستن جيمس هاردن في أفضل أحواله، إذ اكتفى بتسجيل 16 نقطة.