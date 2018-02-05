الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

سلة العراق تنسحب من بطولة غرب آسيا

الاتحاد العراقي يؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة إليه ولا سيما بعدما بذل جهودا كبيرة واستثنائية استعدادا لاستضافة البطولة.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(22)]

نقل البطولة من بغداد إلى الأردن

بغداد – قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة الأحد الانسحاب من بطولة غرب آسيا للأندية المقررة في مارس المقبل، على خلفية قرار الاتحاد الإقليمي نقلها من بغداد إلى الأردن بسبب مخاوف أمنية.

وكان يتوقع أن تكون البطولة المقررة بين 12 مارس و16 منه، أول حدث كبير في كرة السلة تستضيفه بغداد منذ ثمانينات القرن الماضي. إلا أن اتحاد غرب آسيا أعلن في رسالة إلى الاتحادات المعنية مؤرخة في الأول من فبراير، نقلها إلى عمان بسبب مخاوف على سلامة اللاعبين.

وردا على هذا الإجراء، أكد اتحاد كرة السلة العراقي في بيان أنه “يشجب قرار اتحاد غرب آسيا الأخير بخصوص نقل البطولة، وقرر عدم المشاركة فيها في حال إصرار اتحاد غرب آسيا على نقلها إلى عمان”.

وشدد الاتحاد على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة إليه”، ولا سيما بعدما بذل جهودا “كبيرة واستثنائية منذ أن تقررت إقامة البطولة في العراق فقام بتجهيز وتأهيل قاعة الشعب على أفضل ما يكون من أجل الاستضافة، وتم تبديل الأرضية بأخرى خشبية جديدة بحسب المواصفات الدولية فضلا عن اكتمال نصب الإنارة، والقاعات الخاصة (…) بالفرق”. وكان من المقرر أن يمثل العراق في البطولة، نادي النفط حامل لقب الدوري المحلي.

ويحمل الرياضي اللبناني لقب بطولة أندية غرب آسيا الموسم الماضي، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة هذه السنة، بالإضافة إليه النفط، بتروشيمي الإيراني، الوحدة السوري وسرية رام الله الفلسطيني.

وأكد الاتحاد العراقي أنه “يحتفظ بحقه أكثر من أي وقت مضى في الاستضافة بعد أن ابتعد عنها مرغما لفترة طويلة بسبب الإرهاب الأعمى الذي طال كل مفاصل الحياة، وكان العراق ينتظر مواقف داعمة من أشقائه بدلا من انتزاع حق من حقوقه بسبب تعلل البعض بأسباب واهية وغير منطقية تتمثل بتفجير يحدث هنا أو هناك وتناسوا أن العراق تعافى من سرطان الإرهاب ونفض عنه غبار الحروب وهو في مرحلة البناء والإعمار”.

وكان الأمين العام لاتحاد غرب آسيا جان تابت، أبلغ الاتحادات المعنية أنه “نظرا إلى الأحداث التي حصلت مؤخرا في العراق، أخذ اتحاد غرب آسيا سلامة لاعبيه في الاعتبار، وقرر تغيير البلد المضيف للنسخة الـ18 من كأس غرب آسيا للأبطال 2018 التي كان من المقرر إقامتها في بغداد- العراق بين 12 و16 مارس”، وأنها ستقام في عمان في الموعد نفسه.

:: اقرأ أيضاً

الشحات: أتمنى الاستمرار في حصد النتائج القوية

رياض محرز يشعل الحرب بين كبار إنكلترا

حكماء الرجاء يرفضون عودة بودريقة

باخ يدعو إلى إصلاح الهيكل الداخلي لـ'كاس'

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

2018-02-05

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

2018-02-05

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

2018-02-05

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

2018-02-05

تحذيرات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

2018-02-05

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

yesterday 07:07:47

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

yesterday 07:17:20

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:34:41

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

yesterday 07:51:34

المواقف المتناقضة بين ترامب وتيلرسون تحدث جدلا في الساحة الأميركية

yesterday 09:47:01

:: اختيارات المحرر

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء

هاشتاغ اليوم: محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

فلسطينيات من جمعية الصم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

شيرين ترفض غناء 'ما شربتش من نيلها' في الكويت

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا