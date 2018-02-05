سلة العراق تنسحب من بطولة غرب آسيا

الاتحاد العراقي يؤكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة إليه ولا سيما بعدما بذل جهودا كبيرة واستثنائية استعدادا لاستضافة البطولة.

العرب

نقل البطولة من بغداد إلى الأردن

بغداد – قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة الأحد الانسحاب من بطولة غرب آسيا للأندية المقررة في مارس المقبل، على خلفية قرار الاتحاد الإقليمي نقلها من بغداد إلى الأردن بسبب مخاوف أمنية.

وكان يتوقع أن تكون البطولة المقررة بين 12 مارس و16 منه، أول حدث كبير في كرة السلة تستضيفه بغداد منذ ثمانينات القرن الماضي. إلا أن اتحاد غرب آسيا أعلن في رسالة إلى الاتحادات المعنية مؤرخة في الأول من فبراير، نقلها إلى عمان بسبب مخاوف على سلامة اللاعبين.

وردا على هذا الإجراء، أكد اتحاد كرة السلة العراقي في بيان أنه “يشجب قرار اتحاد غرب آسيا الأخير بخصوص نقل البطولة، وقرر عدم المشاركة فيها في حال إصرار اتحاد غرب آسيا على نقلها إلى عمان”.

وشدد الاتحاد على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الغبن والإساءة إليه”، ولا سيما بعدما بذل جهودا “كبيرة واستثنائية منذ أن تقررت إقامة البطولة في العراق فقام بتجهيز وتأهيل قاعة الشعب على أفضل ما يكون من أجل الاستضافة، وتم تبديل الأرضية بأخرى خشبية جديدة بحسب المواصفات الدولية فضلا عن اكتمال نصب الإنارة، والقاعات الخاصة (…) بالفرق”. وكان من المقرر أن يمثل العراق في البطولة، نادي النفط حامل لقب الدوري المحلي.

ويحمل الرياضي اللبناني لقب بطولة أندية غرب آسيا الموسم الماضي، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة هذه السنة، بالإضافة إليه النفط، بتروشيمي الإيراني، الوحدة السوري وسرية رام الله الفلسطيني.

وأكد الاتحاد العراقي أنه “يحتفظ بحقه أكثر من أي وقت مضى في الاستضافة بعد أن ابتعد عنها مرغما لفترة طويلة بسبب الإرهاب الأعمى الذي طال كل مفاصل الحياة، وكان العراق ينتظر مواقف داعمة من أشقائه بدلا من انتزاع حق من حقوقه بسبب تعلل البعض بأسباب واهية وغير منطقية تتمثل بتفجير يحدث هنا أو هناك وتناسوا أن العراق تعافى من سرطان الإرهاب ونفض عنه غبار الحروب وهو في مرحلة البناء والإعمار”.

وكان الأمين العام لاتحاد غرب آسيا جان تابت، أبلغ الاتحادات المعنية أنه “نظرا إلى الأحداث التي حصلت مؤخرا في العراق، أخذ اتحاد غرب آسيا سلامة لاعبيه في الاعتبار، وقرر تغيير البلد المضيف للنسخة الـ18 من كأس غرب آسيا للأبطال 2018 التي كان من المقرر إقامتها في بغداد- العراق بين 12 و16 مارس”، وأنها ستقام في عمان في الموعد نفسه.