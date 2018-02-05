الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

حكماء الرجاء يرفضون عودة بودريقة

الاتحاد المغربي يمنح الرجاء البيضاوي الحق في الاستفادة من تعاقداته الشتوية، بعد أن أعاد تقديم ضمانات مالية للجنة المكلفة برخص اللاعبين.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(22)]

رضوخ واستسلام

الرباط – أعلن حكماء الرجاء البيضاوي، رفضهم لعودة محمد بودريقة، إلى رئاسة النادي المغربي، وقرروا دعم أي مرشح آخر لهذا المنصب، في الجمعية العمومية المقبلة.

وجاء قرار الرفض، رغم اجتماع موسع ضم الحكماء وبودريقة، بتواجد الرئيس الحالي سعيد حسبان، إذ أن الرؤساء السابقين للرجاء لم ينسوا لمحمد بودريقة، هجومه العنيف عليهم في فترة سابقة. ورغم مرور حوالي أسبوعين على مراسلة اتحاد الكرة للرجاء، والتي تدعوه إلى عقد جمعية عمومية انتخابية، إلا أن رئيس النادي البيضاوي، سعيد حسبان، لم يقرر بعد تاريخ انعقادها، الأمر الذي أغضب أعضاء الفريق.

وأقام أعضاء ومنتسبو نادي الرجاء البيضاوي حفل عشاء، وصف بالهام تمخض عنه الخروج بتوصيات قوية تم تسجيلها بحضور مفوض قضائي.

وتمثلت التوصيات في مراسلة رئيس النادي سعيد حسبان ودعوته إلى الاستجابة والرضوخ لمراسلة اتحاد الكرة المغربي الأخيرة، حيث طالبه من خلالها بعقد عمومية استثنائية لانتخاب رئيس جديد في غضون شهر واحد.

حكماء الرجاء البيضاوي، أعلنوا رفضهم لعودة محمد بودريقة، إلى رئاسة النادي المغربي، وقرروا دعم أي مرشح آخر لهذا المنصب

وتضمنت توصيات أعضاء الرجاء أيضا إخبار رئيس النادي بأنهم سيعقدون الجمعية العمومية الانتخابية في حال لم يستجب لمطالبهم دون العودة إليه. واستقر المنتسبون على اسم محمد بودريقة ليكون مرشحا للرئاسة ووعدوه بتقديم الدعم الكافي وتنازل باقي المرشحين السابقين عن تقديم طلباتهم حتى لا تحدث انقسامات جديدة تؤثر على سير الجمعية المرتقبة.

وقرر سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي، الرضوخ لصوت المعارضة والإعلان بداية من الأسبوع المقبل عن موعد عمومية النادي الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد، بعدما دعاه اتحاد الكرة المغربي إلى ذلك في مراسلة أخيرة.

وسيعلن حسبان الثلاثاء عن موعد انعقاد هذه العمومية، بعدما ماطل لأكثر من 10 أيام بعد تلقيه مراسلة اتحاد الكرة المغربي. وكان لتحرك أعضاء الرجاء ضد حسبان وتكثيفهم لعقد اجتماعات أفضت إلى تقديم اسم محمد بودريقة مرشحا للرئاسة، دور كبير في تغيير موقف حسبان ورضوخه لهذه المطالب.

وفي سياق متصل منح الاتحاد المغربي لكرة القدم، الرجاء البيضاوي، الحق في الاستفادة من تعاقداته الشتوية، بعد أن أعاد تقديم ضمانات مالية، للجنة المكلفة برخص اللاعبين، وبات ليحصل على وضع قانوني. وكان الفريق البيضاوي من الأندية التي لم يسمح لها، بالاستفادة من اللاعبين الذين جلبهم في الانتقالات الشتوية. وأصبح عبدالعظيم خضروف ومنير عوبادي، جاهزين لحمل ألوان الفريق هذا الموسم.

ولن يكون مسموحا للاعبي الرجاء الجديدين منير عوبادي وعبدالعظيم خضروف، الظهور رفقة ناديهما، الأحد المقبل في مباراة الديربي المغربي أمام الغريم التقليدي الوداد. ويأتي ذلك لكون المواجهة مؤجلة عن مرحلة الذهاب، وأن اللاعبين تم ضمهما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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