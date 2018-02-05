الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

أبرز تغريدات العرب: لماذا نستحي من الحب؟

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(19)]

Malek27191079@

بئس هذا الإعلام في بلدي؛ إنه أكبر محرض على الفتن والتفرقة تحت ستار السبق الصحافي، ينكش القبور ويستحضر كلام الاستفزاز دون ضوابط.

nasserjuhani@

لتُحسب مثقفا احفظ عبارة لنيتشه واسم روايتين لماركيز وترنم بمناصرة المرأة وحب القصيبي واكتب أي شيء ضمن غلاف وأحرص على توقيعه في معرض الكتاب.

Osama_Saber@

صفحات المعازيل الإخوان محمومة هذه الأيام بنشر أخبار من نوعية اشتباك بين معسكري جيش.. تضخيم ساذج للعناصر الخمسة الذين يرفعون علامة رابعة في الشوارع.

ferouha__dz@

من بين ما جعلنا أمة متخلفة هو أن معظمنا لا يفكر على المدى الطويل وأي كلمة تهزنا وتعبث بنا ننطق من فراغ دون تحليل للأمور لأن العاطفة والخلفيات تحركنا إلى حد كبير….

Miro51685599@

نحن نستحي من الأشياء الجميلة كالحب وﻻ نخجل من الأشياء السيئة كالكراهية.

TheOnlyJuu@

الفرق بيننا وبين الدول المحترمة أن هاشتاغ التحرش أوقع أقوى الرجال وأكثرهم نفوذا.. وهنا الموضوع يدور حول أناس مغمورين “وبرضه بيلاقوا اللي يدافع عنهم ويبلي البنت”.

tahaalyassin1@

حين تقف نخبة محترمة من العرب إلى جانب قضيتنا الأحوازية العادلة تأكد أن هذه القضية ليست منسية وستعود إلى حضن الأمة العربية مهما طال زمن الاحتلال الفارسي الإيراني.

‏lilalil47675175@

خذلتني الحياة لأني لم أسرق لحظات الفرح ويجب أن تكون سارقا جيدا كي لا تضيع منك الحياة، فالحياة قصيرة جدا!!

abdullahmeftah@

عندما كنّا صغارًا كانت أقدامُنا مُتَّسِخة، وقلوبنا نظيفة.. إلهي، ماذا حدث؟!!

TEH73@

المسيحيون والمسلمون لا أدري كم قضوا من سنة وهم مختلفون في ما إذا كان مجدي يعقوب سوف يدخل الجنة أم لا، فقال لهم أنا غير متدين والإنسانية أهم من الجنة والنار.

shouaise_sh@

خض صباحك بكل تفاؤل واستقل سيارتك متوجها إلى العمل ولا تنسى أن تدهس كل الوجوه التي توحي بالبؤس والتذمر.

تابعوا

ICRC_ar@

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

:: اقرأ أيضاً

الإمارات تطلق مبادرة تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة الإعلام

رئيس تحرير النسخة الرقمية لبيلد يربح النزاع ويتولى الإدارة الورقية

ابتسامة بارين كوباني تنتصر على بشاعة منتهكي إنسانيتها

يوتيوب يعاقب منتجي المحتوى المسيء بحرمانهم من الإعلانات

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

2018-02-05

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

2018-02-05

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

2018-02-05

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

2018-02-05

تحذيرات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

2018-02-05

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

yesterday 07:07:47

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

yesterday 07:17:20

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:34:41

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

yesterday 07:51:34

المواقف المتناقضة بين ترامب وتيلرسون تحدث جدلا في الساحة الأميركية

yesterday 09:47:01

:: اختيارات المحرر

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء

هاشتاغ اليوم: محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

فلسطينيات من جمعية الصم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

شيرين ترفض غناء 'ما شربتش من نيلها' في الكويت

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا