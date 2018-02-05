أبرز تغريدات العرب: لماذا نستحي من الحب؟

العرب

Malek27191079@

بئس هذا الإعلام في بلدي؛ إنه أكبر محرض على الفتن والتفرقة تحت ستار السبق الصحافي، ينكش القبور ويستحضر كلام الاستفزاز دون ضوابط.

nasserjuhani@

لتُحسب مثقفا احفظ عبارة لنيتشه واسم روايتين لماركيز وترنم بمناصرة المرأة وحب القصيبي واكتب أي شيء ضمن غلاف وأحرص على توقيعه في معرض الكتاب.

Osama_Saber@

صفحات المعازيل الإخوان محمومة هذه الأيام بنشر أخبار من نوعية اشتباك بين معسكري جيش.. تضخيم ساذج للعناصر الخمسة الذين يرفعون علامة رابعة في الشوارع.

ferouha__dz@

من بين ما جعلنا أمة متخلفة هو أن معظمنا لا يفكر على المدى الطويل وأي كلمة تهزنا وتعبث بنا ننطق من فراغ دون تحليل للأمور لأن العاطفة والخلفيات تحركنا إلى حد كبير….

Miro51685599@

نحن نستحي من الأشياء الجميلة كالحب وﻻ نخجل من الأشياء السيئة كالكراهية.

TheOnlyJuu@

الفرق بيننا وبين الدول المحترمة أن هاشتاغ التحرش أوقع أقوى الرجال وأكثرهم نفوذا.. وهنا الموضوع يدور حول أناس مغمورين “وبرضه بيلاقوا اللي يدافع عنهم ويبلي البنت”.

tahaalyassin1@

حين تقف نخبة محترمة من العرب إلى جانب قضيتنا الأحوازية العادلة تأكد أن هذه القضية ليست منسية وستعود إلى حضن الأمة العربية مهما طال زمن الاحتلال الفارسي الإيراني.

‏lilalil47675175@

خذلتني الحياة لأني لم أسرق لحظات الفرح ويجب أن تكون سارقا جيدا كي لا تضيع منك الحياة، فالحياة قصيرة جدا!!

abdullahmeftah@

عندما كنّا صغارًا كانت أقدامُنا مُتَّسِخة، وقلوبنا نظيفة.. إلهي، ماذا حدث؟!!

TEH73@

المسيحيون والمسلمون لا أدري كم قضوا من سنة وهم مختلفون في ما إذا كان مجدي يعقوب سوف يدخل الجنة أم لا، فقال لهم أنا غير متدين والإنسانية أهم من الجنة والنار.

shouaise_sh@

خض صباحك بكل تفاؤل واستقل سيارتك متوجها إلى العمل ولا تنسى أن تدهس كل الوجوه التي توحي بالبؤس والتذمر.

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