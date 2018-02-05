الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

الهند ضيفة شرف على مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة

المهرجان يتضمن العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التي يتمازج فيها التراثي بالثقافي مع تمديد فترة اليام لتصبح 20 يوما.

العرب  [نُشر في 2018/02/05، العدد: 10891، ص(14)]

ملتقى الثقافة والتراث

الرياض – كشف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، الأحد، عن أنه تمّ التمديد في أيام المهرجان لتصبح 20 يومًا، حيث أضيفت إلى أيام المهرجان المعتادة أربعة أيام، معلنا أن الهند ستكون ضيفة شرف على مهرجان “الجنادرية” في دورته الـ32.

من جانبه، قال وزير دولة الهند للشؤون الخارجية الجنرال في.كي سينج “سنعرض حضارة وثقافة الهند خلال أيام الجنادرية، وستكون لدينا تسعة برامج ثقافية ممتدة خلال أيام المهرجان”.

وأضاف الوزير الهندي “من خلال مهرجان الجنادرية سنقدم الصناعة الهندية والحرف والتراث، وبتواجد مترجمين للغة الهندية”.

وقال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، إن “الجنادرية 32” سيفتح أبوابه هذا العام منذ الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ11 مساءً بلا انقطاع. وقام وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، السبت الماضي بجولة تفقدية على موقع مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة.

والمهرجان الوطني للتراث والثقافة أو مهرجان الجنادرية هو مهرجان تراثي وثقافي يقام في السعودية منذ عام 1985، وكانت الدورة الأولى للمهرجان قد أقيمت في 24 مارس 1985، وغالباً ما يكون موعده في فصل الربيع بين شهري فبراير ومارس، ويجذب على امتداد أيامه وفعالياته المتنوعة العديد من الزوار، من داخل وخارج المملكة، ويقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.

ويسعى المهرجان منذ تأسيسه وبتعاقب دوراته إلى ترسيخ الاهتمام بالتراث السعودي وتذكير الأجيال بأهميته، إضافة إلى توسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة وكذلك الحفاظ على معالم البيئة المحلية بما تحمله من دروس وتجارب.

ويقترح المهرجان على زواره العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التي يتمازج فيها التراثي بالثقافي وخاصة ما يندرج ضمن الثقافة الشعبية السعودية العريقة ليكون جمهور المهرجان كل سنة مع موعد هام ومتجدد مع التراث في مختلف تشكلاته ومظاهره سواء منها المادية أو غير المادية.

:: اقرأ أيضاً

الكتابة المسرحية تتحدى السائد وتخلخل الحقائق المطلقة

ناشرون في مهب العواصف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكتاب العربي يجتمع مجددا في باريس

جواكيم رومان مبدع البورتريهات المشقوقة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

صلاح عبد السلام يغادر سجنه الفرنسي ليحاكم في بلجيكا

2018-02-05

جلسة تفاوضية جديدة بشأن بريكست وسط قلق متزايد

2018-02-05

روسيا تصعّد غاراتها على محافظة إدلب بعد إسقاط طائرة

2018-02-05

الأردن: الدور الأميركي ضرورة للسلام في الشرق الأوسط

2018-02-05

تحذيرات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم

2018-02-05

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

yesterday 07:07:47

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

yesterday 07:17:20

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

yesterday 07:34:41

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

yesterday 07:51:34

المواقف المتناقضة بين ترامب وتيلرسون تحدث جدلا في الساحة الأميركية

yesterday 09:47:01

:: اختيارات المحرر

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء

هاشتاغ اليوم: محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

فلسطينيات من جمعية الصم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

شيرين ترفض غناء 'ما شربتش من نيلها' في الكويت

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا