الهند ضيفة شرف على مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة

المهرجان يتضمن العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التي يتمازج فيها التراثي بالثقافي مع تمديد فترة اليام لتصبح 20 يوما.

العرب

ملتقى الثقافة والتراث

الرياض – كشف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، الأحد، عن أنه تمّ التمديد في أيام المهرجان لتصبح 20 يومًا، حيث أضيفت إلى أيام المهرجان المعتادة أربعة أيام، معلنا أن الهند ستكون ضيفة شرف على مهرجان “الجنادرية” في دورته الـ32.

من جانبه، قال وزير دولة الهند للشؤون الخارجية الجنرال في.كي سينج “سنعرض حضارة وثقافة الهند خلال أيام الجنادرية، وستكون لدينا تسعة برامج ثقافية ممتدة خلال أيام المهرجان”.

وأضاف الوزير الهندي “من خلال مهرجان الجنادرية سنقدم الصناعة الهندية والحرف والتراث، وبتواجد مترجمين للغة الهندية”.

وقال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، إن “الجنادرية 32” سيفتح أبوابه هذا العام منذ الساعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ11 مساءً بلا انقطاع. وقام وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، السبت الماضي بجولة تفقدية على موقع مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة.

والمهرجان الوطني للتراث والثقافة أو مهرجان الجنادرية هو مهرجان تراثي وثقافي يقام في السعودية منذ عام 1985، وكانت الدورة الأولى للمهرجان قد أقيمت في 24 مارس 1985، وغالباً ما يكون موعده في فصل الربيع بين شهري فبراير ومارس، ويجذب على امتداد أيامه وفعالياته المتنوعة العديد من الزوار، من داخل وخارج المملكة، ويقام تحت إشراف وزارة الحرس الوطني السعودي.

ويسعى المهرجان منذ تأسيسه وبتعاقب دوراته إلى ترسيخ الاهتمام بالتراث السعودي وتذكير الأجيال بأهميته، إضافة إلى توسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة وكذلك الحفاظ على معالم البيئة المحلية بما تحمله من دروس وتجارب.

ويقترح المهرجان على زواره العديد من اللقاءات والأنشطة والفعاليات التي يتمازج فيها التراثي بالثقافي وخاصة ما يندرج ضمن الثقافة الشعبية السعودية العريقة ليكون جمهور المهرجان كل سنة مع موعد هام ومتجدد مع التراث في مختلف تشكلاته ومظاهره سواء منها المادية أو غير المادية.