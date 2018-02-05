استعدادات لإطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

المهرجان يعنى بالعروض المسرحية الثنائية التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة.

العرب

العديد من الأنشطة الفنية والثقافية

الشارقة - تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي ينظم من 22 إلى 26 فبراير الجاري، بمشاركة خمسة عروض أنتجت خصيصا لتقدم في المهرجان.

ويعنى المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، بالعروض المسرحية الثنائية التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة، كما يستضيف العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة مثل ورش التدريب والندوات النقدية التي تعقب تقديم العروض يوميا، حيث دعت إدارة المهرجان العديد من المسرحيين العرب للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة.

وفي برنامج العروض، تشارك الإمارات بمسرحية “فردة دماغ” من تأليف جاسم الخراز وإخراج إبراهيم سالم، ومن المغرب يأتي عرض “جون لينون لم يمت” دراماتورجيا وإخراج عماد فجاج، وبعنوان “العرس الوحشي” تأليف فلاح شاكر وإخراج محمد الجراح تأتي المشاركة الأردنية، أما سلطنة عمان فتشارك بمسرحية “العاصفة” تأليف وإخراج عماد الشنفري وتشارك مصر بمسرحية “الخلاص” تأليف وإخراج محمد مرسي.