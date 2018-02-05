راموس: لقب الليغا أصبح معقدا

قائد ريال مدريد يعترف بارتكاب فريقه لأخطاء دفاعية قاتلة أدت إلى التعثر مجددا بالتعادل أمام ليفانتي في الجولة الـ22 من الليغا.

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راموس: يجب أن نظل متفائلين خاصة في الأوقات المعقدة

مدريد - اعترف سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد بارتكاب فريقه لأخطاء دفاعية قاتلة أدت إلى التعثر مجددا بالتعادل أمام ليفانتي في الجولة الـ22 من الليغا.

وصرح راموس عقب انتهاء المباراة “بالطبع هو ليس أسوأ موسم لنا، يجب أن نظل متفائلين خاصة في الأوقات المعقدة التي يتوجب أن نتحد فيها لتقديم شيء جيد في دوري أبطال أوروبا”. وتابع “بشكل عام الهدف الثاني أزعجنا جميعا، لم يكن ليتبقى سوى 5 دقائق على نهاية اللقاء، كان من المفترض استغلال خبرتنا لإكمال الوقت المتبقي بدون استقبال أهداف أخرى”.

وعن مشكلة ريال مدريد هذا الموسم تابع قائلا “لو كنا على علم بها لقمنا بحلها، ولكن من المهم أن نظل قريبين في الخط الخلفي، كما كان من المفترض أن نكون ككتلة واحدة لغلق المساحات، لن ألقي المسؤولية على خط بعينه”. وأكمل “غرفة الملابس لا تعيش أوقاتا سعيدة، لقد فعلنا الشيء الصعب وهو افتتاح النتيجة، ثم أتى هدف التعادل ليمنحهم المزيد من الحماس، حتى تمكنوا من التعادل من جديد، هذا هو ما يمنعنا من استكمال تحقيق ما نريده”.

وأضاف “لن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد، الجميع لديه الحق في تقييم الموقف وأنا أول من سيواجه الانتقادات، مباراة دوري الأبطال ستكون مغايرة للأداء الذي قدمناه مؤخرا، من المفترض أن نتحدث أقل مما نلعب، ونقدم المزيد على أرض الميدان”.

وعن مدى المنافسة في الليغا قال “لنكن واقعيين، الليغا أصبحت معقدة الآن، يجب أن نواصل التحسن والتطور للوصول إلى أعلى مستوى قبل مباراة باريس سان جرمان، ولكن لكي تظهر بصورة جيدة في دوري الأبطال يجب أن تتحسن في الدوري”. وحول غضب كريستيانو رونالدو من النتيجة اختتم “الجميع هنا غاضب، الكل يتحمل المسؤولية”.

وفي سياق آخر ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن مستقبل جيمس رودريغيز، نجم بايرن ميونيخ، والمعار من ريال مدريد، في يد إدارة النادي البافاري.