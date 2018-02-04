الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

سعد الدين العثماني: حزبنا محط استهداف

أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي يقول إن حزبه محط استهداف من بعض الجهات التي تسعى لإفشال الائتلاف الحكومي.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

إطلاق برنامج سياسي مشترك بين 'العدالة والتنمية' و 'التقدم والاشتراكية'

الرباط- قال سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، إن حزبه محط استهداف من جهات (لم يسمّها).

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الوطني السادس لشبيبة الحزب، السبت، في العاصمة الرباط، تحت شعار "نضال ووفاء من أجل الإرادة الشعبية".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية قائلا "عشنا مرحلة صعبة منذ انتخابات (البرلمان) 2015 حتى اليوم". واعتبر العثماني أنه "من الطبيعي للحزب وهو في عمق النضال السياسي، أن يكون مستهدفا من بعض الجهات".

وأوضح أن تلك الجهات تستهدف إفشال التحالف الحكومي، والتعاون مع حزب "التقدم والاشتراكية" (يساري)، مؤكدا وفاءه له.

وكشف عن قرب إطلاق برنامج سياسي مشترك بين الحزبين.

ولم يغفل العثماني الدور الذي أدّاه سلفه عبد الإله بنكيران، في المرحلة الأخيرة، ما قبل وإلى حين إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة.

وفي 16 مارس 2017، أعفي العاهل المغرب، محمد السادس، بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وهو ما أحدث انقساما داخل صفوف الحزب الإسلامي.

وفي 25 مارس من ذات العام، شكل العثماني الحكومة بمشاركة أحزاب كان بنكيران يرفض مشاركتها.

كما أضاف العثماني قائلا "كانت مرحلة صعبة لعب فيها بنكيران دورا مهما ورائدا إلى أن وصلنا بر الأمان".

وتابع "على الرغم من أننا نشكل الحكومة، وفي موقع المسؤولية، نعرف أنه مازال هناك من يستهدف الحزب (العدالة والتنمية)".

واستطرد "هذا طبيعي، لأن الحزب عندما يتوسع يضر بالأطراف التي كانت تستفيد من وضع معين (في إشارة إلى الانقسام داخل الحزب)".

بدوره، دعا بنكيران خلال كلمته الافتتاحية، أعضاء الحزب إلى الوحدة والتثبت بمبادئه.

وأضاف: "المعركة الأولى انتصرنا فيها على من كانوا يريدون أن يشتتوا الحزب، وكنا وسنبقى جسدا واحدا".

واعتبر بنكيران الذي تحدث وسط هتافات تشيد بتجربته، أن "الرهان اليوم هو ألا نضيع أمل إصلاح البلاد". وخاطب أعضاء الحزب قائلا: "أنتم من عناصر استقرار البلد (المغرب)، ويجب أن تستمروا".

وذكر أنه "على الرغم من تزوير (نتائج) الانتخابات (وانعكاسات ذلك) على حزبه في مراحل سابقة، فإننا غير نادمين على المشاركة".

ولم يفوت بنكيران الفرصة لمهاجمة بعض خصومه، حيث وجه رسائل مباشرة لبعض الزعماء السياسيين.

وقال في هذا الصدد "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة". وانطلق الجمعة، المؤتمر الوطني السادس، لتجديد قيادة شبيبة العدالة والتنمية، ويستمر حتى الأحد.

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