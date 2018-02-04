الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

مقتل ثلاثة أشخاص في تفجير عبوة ناسفة بسيناء

مصادر أمنية تعلن مقتل جندين اثنين ومدنيا وأصابة ستة آخرين في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

هجمات متكررة لزعزعة الأمن

القاهرة - قالت مصادر أمنية إن مجندين اثنين ومدنيا قتلوا وأصيب خمسة مجندين ومدني الأحد في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المصرية.

وينشط في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة إسلاميون متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وأشار مصدر أمني إلى أنه تم نقل الضحايا الي مستشفى العريش لافتا إلى أن الاصابات جميعها بشظايا وجروح متفرقة في الجسد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 يناير إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ انتفاضة 2011 وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.

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