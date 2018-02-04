الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

القوات اليمنية تعلن مقتل القيادي الحوثي 'أبو عثمان' المسؤول الأول لعمليات الحوثيين بقصف مدفعي شنته على موقع شرقي مركز المحافظة.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

تدمير دبابة للحوثيين

صنعاء- أعلنت القوات الحكومية اليمنية مساء السبت، مقتل مسؤول العمليات العسكرية بجماعة "أنصار الله" (الحوثي) في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بقصف مدفعي شنته على موقع شرقي مركز المحافظة. جاء ذلك بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي للقوات الحكومية.

وقال البيان إن القيادي الحوثي "أبو عثمان"، قُتل مع اثنين من مرافقيه، "إثر استهدافه بقصف اللواء 22 ميكا، أثناء تواجده في تلة السلال شرقي المدينة".

ونقل المركز عن مصادره الخاصة (لم يسمها) أن "أبو عثمان" كان يعد المسؤول الأول لعمليات الحوثيين في محافظة تعز، وأنه قُتل مع مرافقيه، مساء السبت أثناء تفقده لموقع للمسلحين في تلة السلال.

من جانب آخر، أعلن الجيش اليمني تدمير دبابة للحوثيين في تلة سوفتيل بالمدينة نفسها.

وهدأت وتيرة المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليوم العاشر من العملية العسكرية التي شنتها الأخيرة، بهدف فك حصار الحوثيين لمدينة تعز المفروض منذ آب 2015، دون تحقيق تقدم عسكري كبير.

ويحاصر مسلحو الحوثي، تعز، التي تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، وفي 18 آب من عام 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية.

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