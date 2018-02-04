الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

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الاثنين 5 فبراير/شباط 2018، العدد: 10891

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تطلب من الحكومة الفلسطينية البدء بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع إسرائيل على جميع المستويات.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

خطوة أخرى نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء السبت في ختام اجتماع عقد في رام الله، انها قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار "تعليق الاعتراف بدولة اسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين".

وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية انها "قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني اعلن في السادس عشر من يناير الماضي انه كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف باسرائيل، ويأتي الاعلان السبت عن تشكيل هذه اللجنة العليا في اطار تنفيذ هذه القرارات.

وجاء الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما جاء في البيان ان اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية "البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".

وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع اسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

من جهة ثانية اعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها انها "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي (...) من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية وافقت في ابريل 2015 على انضمام دولة فلسطين رسميا اليها ما يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق فلسطينيين، الامر الذي هاجمته اسرائيل بشدة.

ووقّعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني العام 1993.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل مبادرة اميركية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.

وتعد الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترامب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة

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