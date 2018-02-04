الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

الرئيس التركي يسعى في اتصال هاتفي إلى طمأنة نظيره الفرنسي بشأن العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة في عفرين.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

مقتل سبعة جنود اتراك في هجوم واحد استهدف دبابة

انقرة - سعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت الى طمأنة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بالنسبة الى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في سوريا، مشددا على انها تهدف الى محاربة "عناصر ارهابية" وان انقرة "ليست لديها اطماع بأراضي بلد آخر".

وافادت مصادر إعلامية بان اردوغان اكد لماكرون خلال اتصال هاتفي ان تركيا "ليست لديها اطماع باراضي دولة اخرى".

واضاف اردوغان ان العملية العسكرية الحالية "لا تهدف سوى الى تطهير" منطقة عفرين في شمال سوريا من "العناصر الارهابية".

ولاحقا افاد قصر الاليزيه في بيان بان اردوغان وماكرون اتفقا خلال محادثتهما الهاتفية على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الاسابيع المقبلة".

وقُتل سبعة جنود اتراك السبت في شمال سوريا بينهم خمسة لقوا مصرعهم في هجوم واحد استهدف دبابة، وفق ما اعلن الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الاعلى للجيش في يوم واحد في عملية "غصن الزيتون" التي اطلقتها تركيا في 20 يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة "مجموعة ارهابية".

وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية، إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين، في عملية شهدت مواجهات شرسة.

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