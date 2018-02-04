الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

الصين تتهم الولايات المتحدة 'بالتكهن المتغطرس' وتقول إنها تتبني دائما موقفا متحفظا تجاه تطوير الأسلحة النووية وتبقي قواتها النووية عند أدنى حد.

العرب  [نُشر في 2018/02/04]

'عقلية الحرب الباردة' الأميركية لا تروق للصين

بكين - حثت الصين الولايات المتحدة على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" وألا تسيء فهم تعزيزها العسكري بعد أن نشرت واشنطن وثيقة الجمعة تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان الأحد إن"السلام والتنمية توجهان عالميان لا يمكن الرجوع عنهما. على الولايات المتحدة التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم أخذ زمام المبادرة لإتباع هذا النهج بدلا من الاعتراض عليه".

وأدت مراجعة السياسة النووية الأميركية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل واعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتثير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين.

وجعل الجيش الأميركي مواجهة الصين وروسيا محور استراتيجية دفاع وطني جديدة كُشف النقاب عنها في وقت سابق من الشهر الجاري ووصفهما بأنهما "قوى رجعية".

ويقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.

واتهمت الصين الولايات المتحدة"بالتكهن المتغطرس" عن نوايا الصين وقالت إنها تتبني دائما موقفا متحفظا تجاه تطوير الأسلحة النووية وتبقي قواتها النووية عند أدنى حد.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني" نتعشم أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة وأن تضطلع بشكل جاد بمسؤوليتها الخاصة لنزع السلاح وفهم نوايا الصين الاستراتيجية بشكل سليم وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطني والتعزيز العسكري الصيني..". وحثت الولايات المتحدة على التعاون مع الصين وأن يصبح جيشاهما قوة استقرار في العلاقات الصينية الأميركية وفي المنطقة.

العالم الآن

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

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