الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسية

إيبار يرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة خلف إشبيليا، الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس.

العرب  [نُشر في 2018/02/04، العدد: 10890، ص(23)]

هزيمة كاسحة

مريد - تلقى فريق إشبيليا هزيمة مذلة أمام مضيفه إيبار 1 – 5، خلال المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف إيبار إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة الأولى وفابيان أوريلانا (هدفين) في الدقيقتين 17 و61 وإيفان راميس في الدقيقة 32 وأنايتز أربيلا في الدقيقة 83، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيليا بابلو سارابيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

ورفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة خلف إشبيليا، الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لإيبار هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لإشبيليا هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاث.

وفسر المدير الفني لإشبيليا، فينتشينزو مونتيلا، خسارة فريقه 1 – 5 من مضيفه إيبار على ملعب إيبوروا في الدوري الإسباني، حيث قال ردا على سؤال الصحافة الإسبانية بخصوص السبب وراء هذه الهزيمة الثقيلة “أنا لست صحافيا”، مشيرا إلى أنه يعجز عن تلخيص ما حدث في مجرد عبارة.

وأضاف “أعتقد أننا دفعنا ثمن ضغط جدول المباريات، أبارك لإيبار على الفوز وأتمنى أن تتحسن الأمور بداية من اليوم”.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 57 نقطة، يليه بفارق 11 نقطة أتلتيكو مدريد في الوصافة، علما أن البارسا سيحل ضيفا على إسبانيول، فيما يستضيف الروخيبلانكوس فالنسيا الأحد لحساب الجولة نفسها.

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