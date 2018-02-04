مانشستر سيتي يهدر العديد من الفرص ويتعادل مع بيرنلي

فشل فريق مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه وأهدر بذلك نقطتين ثمينتين بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه بيرنلي خلال المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

العرب

تعادل مخيب للآمال

لندن - اقتنص بيرنلي نقطة ثمينة أمام ضيفه المتصدّر مانشستر سيتي، بتعادله معه 1 - 1 السبت، على ملعب “تيرف مور”، في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكانت الأمور تسير في مصلحة مانشستر سيتي بعد الهدف الذي سجله البرازيلي دانييلو دا سيلفا في الدقيقة 22، إلاّ أن يوهان بيرغ جودموندسون سجل هدفا لبيرنلي في الدقيقة 82، ليحرم مانشستر سيتي من حصد نقاط المباراة كاملة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي استغل سقوط سيتي في فخ التعادل وقلص الفارق معه عبر الفوز على ضيفه هيديرسفيلد تاون 2 – صفر، في حين رفع بيرنلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بعد تعادله مع السيتي.

ويذكر أن هذا التعادل هو الثالث لمانشستر سيتي هذا الموسم، مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لبيرنلي هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في ثماني.

وأجرى مدرّب سيتي بيب غوارديولا ثلاثة تعديلات على تشكيلته التي فازت على وست بروميتش 3 - صفر في الجولة الماضية، فشارك كل من فنسنت كومباني ودانيلو وإلكاي جوندوجان بدلا من إيميريك لابورت وأولكسندر زينتشينكو ودافيد سيلفا.

أما مدرب بيرنلي شون دايتش، فأجرى تعديلين على تشكيلته الأساسية التي تعادلت الأربعاء الماضي مع نيوكاسل يونايتد، فشارك كل من أرون لينون وسام فوكس مكان سكوت أرفيلد وأشلي ويستوود.

واقترب مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14، عندما رفع برناردو سيلفا كرة عرضيّة أمام المرمى كسر بها كومباني مصيدة التسلل، لكن الحارس نيك بوب ضيّق الزاوية عليه، وعوّض دانيلو في الدقيقة 22 عبر تسديدة يمينية من الناحية اليسرى استقرّت على يسار بوب.

وكاد مدافع بيرنلي بن مي يحقّق التعادل في الدقيقة 37 عندما وصلت كرة إليه أمام المرمى بعد كسر مصيدة التسلّل، ليسدّدها مباشرة، بيد أن الحارس إيديرسون أنقذ الكرة ببراعة، وتألّق بوب في التصدي لتسديدة بعيدة المدى من كيفن دي بروين، لم يستطع البرتغالي سيلفا متابعتها بالشكل الصحيح في الدقيقة 39.

تعادل مانشستر سيتي هو الثالث هذا الموسم، مقابل الفوز في 22 مباراة والخسارة في مباراة، فيما يعد تعادل بيرنلي هو التاسع له هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في ثماني

وأرغمت الإصابة لاعب بيرنلي فيل باردسلي على الخروج من الملعب بين الشوطين، ليدخل مكانه ماثيو لوتون، وتفاهم سيلفا مع سيرجيو أغويرو بشكل جيد، ليمرّر الأخير كرة ذكية إلى زميله رحيم ستيرلينغ الذي سدّد برعونة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 54، ثم حاول دانيلو تكرار هدفه بتسديدة مشابهة، لكن بوب تدارك الموقف هذه المرّة بالدقيقة 57. وضغط بيرنلي من أجل معادلة النتيجة، ووضع جاك كورك زميله لينون في أمام المرمى، بيد أن تسديدة لاعب إيفرتون السابق ارتدّت من يد الحارس إيديرسون إلى العارضة في الدقيقة 69، ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 71 عبر فرصة خيالية مرّر على إثرها كايل ووكر الكرة أمام المرمى إلى ستيرلينغ الذي أهدرها بغرابة وهو على باب المرمى، ليستبدله غوارديولا بالشاب إبراهيم دياز.

وانتظر بيرنلي لتحقيق التعادل حتى الدقيقة 82، عندما رفع البديل لوتون كرة عرضية طويلة وصل إليها الخالي من الرقابة، الأيسلندي جودموندسون، ووضعها بلمسة مباشرة في الشباك.

ولحساب نفس الجولة، استعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الفوز على حساب ضيفه هيديرسفيلد تاون بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما، السبت أيضا على ملعب “أولد ترافورد”.

وصالح المانيو جماهيره بعد السقوط أمام توتنهام في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني مع مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وتجمد رصيد هيديرسفيلد تاون بقيادة مديره الفني ديفيد فاغنر عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد الثنائي الهجومي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 55 و68، واتسمت المباراة في مجملها بسيطرة مانشستر على مجريات الأمور مع أداء دفاعي تام للضيوف.

وعلى ملعب “ذا هاوثورنس” نجح ساوثهامبتون في تحويل تأخره بهدف أمام مضيفه وست بروميتش إلى الفوز 3 - 2.

وتقدم المدافع المصري الدولي أحمد حجازي بهدف لوست بروميتش في الدقيقة الرابعة، ولكن ساوثهامبتون رد بثلاثة أهداف عن طريق ماريو ليمينا وجاك ستيفنز وجيمس وارد في الدقائق 40 و43 و55، قبل أن يسجل خوسيه سولومون روندون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد ساوثهامبتون إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، وتجمد رصيد وست بروميتش عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفاز برايتون على ضيفه ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ويستهام صاحب المركز الثاني عشر.

وسجل جلين موراي وخوسيه إسكييرو وباسكال جروز أهداف برايتون في الدقائق الثامنة و59 و75، وأحرز المكسيكي خافيير هيرنانديز الهدف الوحيد لويستهام في الدقيقة 30.

وعلى ملعب “فيتنس فيرست ستديوم” نجح بورنموث في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ستوك سيتي إلى الفوز بهدفين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد ستوك عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم شيردان شاكيري بهدف لستوك في الدقيقة الخامسة، ثم رد بورنموث بهدفين حملا توقيع جوشوا كينغ وليس موسيت في الدقيقتين 70 و79.