جدة يابانية تتخطى 41 ألف متابع على إنستغرام

اليابانية كيميكو نيشيموتو رغم أن عمرها ناهز الـ90 إلا أنها تهوى التقاط الصور المرحة لنفسها، وقد تمّ تكريمها في طوكيو بمناسبة معرض مخصص لأعمالها.

العرب

إطلالات طريفة لا تنتهي

طوكيو - يجذب حساب اليابانية كيميكو نيشيموتو التي تناهز عامها الـ90 أكثر من 41 ألف متابع في موقع إنستغرام تعجبهم صورها الابتكارية، التي بدأت تنشرها على الشبكة في نوفمبر الماضي.

وولدت نيشيموتو سنة 1928 ولم تكتشف ربة المنزل هذه فن التصوير إلا في فترة لاحقة من حياتها. وأخذت دروسا في هذا الاختصاص عندما كانت في الثانية والسبعين من العمر وهي تهوى التقاط صور مرحة لنفسها وتعشق هذه الهواية.

وقالت هذه العجوز من منزلها في كوماموتو، جنوب غرب اليابان “أعشق آلات التصوير وأنا أضعها إلى جانب سريري وقت النوم تحسبا لأي طارئ. وهي لا تفارقني”.

ونظمت الجدة اليابانية، بعد 10 سنوات على خوضها مجال التصوير، معرضا بعيدا عن الأضواء في مسقط رأسها. لكن انتقالها إلى مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في توسيع شهرتها على نطاق يتخطى حدود بلدتها. ففي ديسمبر الماضي، كرّمت في طوكيو بمناسبة معرض مخصص لأعمالها حضره معجبون كثيرون بصورها.

وأكدت نيشيميتو “لا أفكر بصراحة بأي مغزى لصوري. فجلّ ما أريده هو إضفاء بعض الفرح. فهذا هو سرّ سعادتي وسأواصل هذه المساعي طالما أنا على قيد الحياة”.