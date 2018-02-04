فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

المغنيات الخمس يؤكدن عزمهن على العمل مجددا بعد تبادل الصور على المواقع الاجتماعية عن لقائهن في منزل هورنر خارج لندن.

العرب

سبايس غيرلز: حان الوقت لاستكشاف بعض الفرص الجديدة الرائعة معا

لندن - أكدت فرقة سبايس غيرلز أن أعضاءها يعتزمن العمل معا مجددا في بعض “الفرص الجديدة” بعد عقدين تقريبا من الانفصال.

وجاء التأكيد بعد ساعات من بدء المغنيات الخمس - فيكتوريا بيكهام وميلاني براون وميلاني تشيشولم وجيري هورنر وإيما بونتون- تبادل الصور على المواقع الاجتماعية عن لقائهن في منزل هورنر خارج لندن.

وقالت الفرقة في بيان لها “لقد تمتعنا بوقت رائع بعد الظهر واسترجعنا ذكريات رائعة أمضيناها معا”.

وتابع البيان“نشعر دائما بسعادة غامرة إزاء مدى الاهتمام في جميع أنحاء العالم بفرقة سبايس غيرلز، ويبدو الوقت الآن مناسبا لاستكشاف بعض الفرص الجديدة الرائعة معا”.

وكانت الفرقة قد انقسمت في عام 2000، على الرغم من أن مغنياتها تجمعن في جولة بأوروبا والولايات المتحدة عام 2008، كما شاركن في حفل ختام الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012.