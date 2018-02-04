الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

المغنيات الخمس يؤكدن عزمهن على العمل مجددا بعد تبادل الصور على المواقع الاجتماعية عن لقائهن في منزل هورنر خارج لندن.

العرب  [نُشر في 2018/02/04، العدد: 10890، ص(24)]

سبايس غيرلز: حان الوقت لاستكشاف بعض الفرص الجديدة الرائعة معا

لندن - أكدت فرقة سبايس غيرلز أن أعضاءها يعتزمن العمل معا مجددا في بعض “الفرص الجديدة” بعد عقدين تقريبا من الانفصال.

وجاء التأكيد بعد ساعات من بدء المغنيات الخمس - فيكتوريا بيكهام وميلاني براون وميلاني تشيشولم وجيري هورنر وإيما بونتون- تبادل الصور على المواقع الاجتماعية عن لقائهن في منزل هورنر خارج لندن.

وقالت الفرقة في بيان لها “لقد تمتعنا بوقت رائع بعد الظهر واسترجعنا ذكريات رائعة أمضيناها معا”.

وتابع البيان“نشعر دائما بسعادة غامرة إزاء مدى الاهتمام في جميع أنحاء العالم بفرقة سبايس غيرلز، ويبدو الوقت الآن مناسبا لاستكشاف بعض الفرص الجديدة الرائعة معا”.

وكانت الفرقة قد انقسمت في عام 2000، على الرغم من أن مغنياتها تجمعن في جولة بأوروبا والولايات المتحدة عام 2008، كما شاركن في حفل ختام الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012.

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