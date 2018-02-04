المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي ينجح في بناء قمر صناعي

إمارة دبي تدشّن القمر الصناعي 'خليفة سات' تم بناؤه وتصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات محلية بنسبة 100 بالمئة.

العرب

الدخول إلى عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء

دبي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن تدشين إمارة دبي القمر الصناعي “خليفة سات”، أول قمر عربي الصنع.

ويعد "خليفة سات" أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في الإمارات، بكفاءات محلية بنسبة 100 بالمئة، ليفتح بذلك مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي، والمنافسة في مجال علوم الفضاء.

وقال محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات “دشنت اليوم أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100 بالمئة ومن دون أي دعم خارجي أجنبي”.

ومن المقرر إطلاق القمر الجديد إلى الفضاء الخارجي خلال وقت لاحق من العام الجاري عقب الانتهاء من إجراء سلسلة تجارب الإطلاق.

وأطلق “مركز محمد بن راشد للفضاء” في 2009 “دبي سات1-” إلى الفضاء، كأول قمر صناعي للاستشعار عن بُعد، ومن ثم أطلق في 2013 القمر الصناعي الثاني “دبي سات 2”، فيما أعلن عن بدء تصنيع القمر الصناعي الثالث “خليفة سات” في 2013.

ويختلف “خليفة سات” عن نظيريه السابقين بأنه أول قمر صناعي في الإمارات والمنطقة يتم تطويره بالكامل.