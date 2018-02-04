القفطان المغربي ثوب تقليدي أنيق

القفطان المغربي يعد مكونا أصيلا في عادات المغربيات بحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وهو صناعة يدوية مئة بالمئة ويستغرق عمل القفطان الواحد بين شهر وشهرين.

العرب

القفطان المغربي خير شاهد على أناقة المرأة المغربية

من ممشى العارضات في عروض أزياء محلية وعالمية، إلى أجساد ممشوقة لشخصيات نسائية بارزة، يكتسب القفطان المغربي المزيد من المغرمات في ربوع المعمورة.

والقفطان المغربي ثوب متميز ويعد مكونا أصيلا في عادات المغربيات بحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة.

ويمكن القول إنه القطعة الأساسية للمرأة المغربية في كل عرس أو حفل أو مناسبة خاصة، لم تزعزعه عن عرشه أرقى علامات الأزياء العالمية الحديثة لأثواب السهرة، ولا يزال خير شاهد على أناقة المرأة المغربية.

والقفطان المغربي ثوب يتكون من قطعة واحدة وعادة ما يلبس فضفاضا دون حزام.ولا يقتصر دور القفطان المغربي على كونه أداة أناقة فقط، لكنه يقوم بدور اقتصادي هام في المغرب حيث يسهم بنسبة 16 بالمئة من صادرات المملكة التقليدية وتضيف عائدات صادراته الملايين من الدولارات إلى الخزانة العامة للمملكة.

وتُصنع معظم أجزاء القفطان في البيوت بيد نساء أو رجال في ورش. والقفطان المغربي صناعة يدوية مئة بالمئة ويستغرق عمل القفطان الواحد بين شهر وشهرين.