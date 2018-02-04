الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

القفطان المغربي ثوب تقليدي أنيق

القفطان المغربي يعد مكونا أصيلا في عادات المغربيات بحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وهو صناعة يدوية مئة بالمئة ويستغرق عمل القفطان الواحد بين شهر وشهرين.

العرب  [نُشر في 2018/02/04، العدد: 10890، ص(21)]

القفطان المغربي خير شاهد على أناقة المرأة المغربية

من ممشى العارضات في عروض أزياء محلية وعالمية، إلى أجساد ممشوقة لشخصيات نسائية بارزة، يكتسب القفطان المغربي المزيد من المغرمات في ربوع المعمورة.

والقفطان المغربي ثوب متميز ويعد مكونا أصيلا في عادات المغربيات بحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة.

ويمكن القول إنه القطعة الأساسية للمرأة المغربية في كل عرس أو حفل أو مناسبة خاصة، لم تزعزعه عن عرشه أرقى علامات الأزياء العالمية الحديثة لأثواب السهرة، ولا يزال خير شاهد على أناقة المرأة المغربية.

والقفطان المغربي ثوب يتكون من قطعة واحدة وعادة ما يلبس فضفاضا دون حزام.ولا يقتصر دور القفطان المغربي على كونه أداة أناقة فقط، لكنه يقوم بدور اقتصادي هام في المغرب حيث يسهم بنسبة 16 بالمئة من صادرات المملكة التقليدية وتضيف عائدات صادراته الملايين من الدولارات إلى الخزانة العامة للمملكة.

وتُصنع معظم أجزاء القفطان في البيوت بيد نساء أو رجال في ورش. والقفطان المغربي صناعة يدوية مئة بالمئة ويستغرق عمل القفطان الواحد بين شهر وشهرين.

:: اقرأ أيضاً

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

انتقادات صينية للسياسة النووية الأميركية الجديدة

2018-02-04

اردوغان لماكرون: تركيا ليس لها أطماع بأراضي سوريا

2018-02-04

الفلسطينيون يصعدون إجراءاتهم نحو تعليق الاعتراف باسرائيل

2018-02-04

مقتل المسؤول الأول عن العمليات العسكرية للحوثيين في تعز

2018-02-04

الولايات المتحدة تتجه لتعزيز قدراتها النووية أمام تنامي القوى الروسية

yesterday 07:20:31

الحركة المدنية في مصر 'قلقة' من تصريحات السيسي بشأن ثورة يناير

yesterday 07:36:39

اعتقالات في صفوف قادة المعارضة في السودان

yesterday 08:23:35

دلائل تكشف تعاونا عسكريا بين كوريا الشمالية وسوريا

yesterday 08:53:13

غضب كردي واسع بعد التمثيل بجثة بارين كوباني في عفرين

yesterday 09:38:56

الموصل على طريق عودة نهضتها الثقافية بعد التحرير

yesterday 10:26:10

:: اختيارات المحرر

المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي ينجح في بناء قمر صناعي

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

سعاد حسني: الفراشة المتمردة

جدة يابانية تتخطى 41 ألف متابع على إنستغرام

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسية

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

طباعة بيولوجية ترمم أعضاء الجسد التالفة

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا