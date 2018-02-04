أفضل حدائق الألعاب البريطانية

صممت حديقة منتجع ليغولاند وندسور خصيصا للأطفال تحت سن الثانية عشرة، وتقدم جوا عائليا للاسترخاء، والكثير من المغامرات.

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حديقة بولتونس تتيح للأطفال استخدام الكثير من الألعاب

◄ تتيح حديقة بولتونس الواقعة بمقاطعة هامبشير (جنوب بريطانيا)، بمساحتها الواسعة، للأطفال استخدام الكثير من الألعاب مثل لعبة الحصان، وملكة جمال الأرانب، والركوب على الديناصور.

ويمكن القيام بالحجز عبر الإنترنت.

◄ صممت حديقة منتجع ليغولاند وندسور خصيصا للأطفال تحت سن الثانية عشرة، وتقدم جوا عائليا للاسترخاء، والكثير من المغامرات التي يمكن أن يشارك فيها جميع أفراد العائلة.

وهنالك مركز مخصص لرعاية الأطفال الرضع وتقديم الأغذية المناسبة لهم.

◄ تتميز حدائق منتجع ألتون تاورز بمقاطعة ستافوردشاير باحتوائها على الكثير من الألعاب الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى فندق ملحق بها خاص بالسياح. ويمكن للعائلات الاستمتاع بـ14 لعبة مختلفة مثل لعبة الخفاش، وركوب القوارب الجميلة.

◄ تم تصميم حدائق غوليفر خصيصا للعائلات، ولا يسمح للبالغين من دون أطفال (بين 2 و13 عاما) دخول الحديقة التي تتميز باحتوائها على الكثير من الألعاب الخاصة بالأطفال كاللعبة الأفعوانية وركوب المياه والخيول.