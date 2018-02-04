أخبار الروبوت: إريكا لتقديم الأخبار

الروبوت 'مونلاندر' تمكن من نقل قرصا كبيرا من الجبن زنته 12 كيلوغراما من مكان إلى آخر، وقد صممه طلاب لمساعدة منتجي مشتقات الحليب في مهامهم.

العرب

الروبوت 'إريكا' مزودة بذكاء اصطناعي مطور

طوكيو- من المقرر أن تنال الروبوت “إريكا”، المزودة بذكاء اصطناعي مطور، منصبا يؤهلها لقراءة الأخبار التلفزيونية في اليابان، خلال شهر إبريل المقبل. ويمكن أن تصبح إريكا أقرب إلى الواقع قريبا، بالإضافة إلى احتمال حصولها على “روح”، وفقا للمصمم هيروشي إيشيغورو.

وأضاف إيشيغورو مدير مختبر الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا قائلا “سنستبدل أحد مقدمي الأخبار بالروبوت”. ويذكر أنه كان يحاول إطلاق الروبوت للعمل التلفزيوني المباشر منذ عام 2014.

وعلى الرغم من أن إريكا غير قادرة على تحريك ذراعيها، إلا أنها تستطيع تحديد جهة صدور الصوت ومعرفة من يوجه إليها السؤال. ويمكن للروبوت تتبع الناس في الغرفة عبر الأشعة تحت الحمراء وتقنية التعرف على الوجوه.

طبيب يغوص في جسم الإنسان

تمكن المهندس الطبي براد نيلسون وأفراد من فريقه تطوير روبوتات مجهرية لعقد من الزمن في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا.

وتتجهز تلك الروبوتات لتُحقن في أكثر المناطق الحساسة في الجسم، مثل العقل والقلب، لإيصال الأدوية بمنتهى الدقة إلى الأماكن التي تحتاجها، كجيش من أطباء جراحين يعملون داخل الجسم.

وأوضح نيلسون التقنية قائلاَ “نحن نصنع الروبوتات المجهرية التي تتم قيادتها داخل الجسم باستخدام مجالات مغناطيسية تولّد خارجه”.

نجم الأجبان

وتم اختبار هذه التقنية في المنطقة السائلة في مقلة العين. ونجحت الروبوتات في إيصال مادة إلى منطقة الشبكية لعلاج مشاكل مرتبطة بالتقدم في السن.

ويمكن استخدام تلك الروبوتات كبديل لعمليات القسطرة، نظرا إلى قدرتها على الوصول والتغلغل في الأماكن الأكثر دقة في الجسم، ما يسهّل حركتها في الدماغ والأمعاء الدقيقة والمسالك البولية.

مونلاندر لإعداد الجبن

نقل الروبوت “مونلاندر” بسهولة قرصا كبيرا من الجبن زنته 12 كيلوغراما من مكان إلى آخر، وقد صممه طلاب هولنديون لمساعدة منتجي مشتقات الحليب في مهامهم المتعبة.

ومن شأن هذا الروبوت أن يصبح نجما في هولندا بلد الأجبان، فهو قادر على جمع القشدة حين يجمد الحليب، ونقل الأدوات الثقيلة المستخدمة في عملية الترويب، وتنظيفها. يفتح هذا الابتكار التقني آفاقا جديدة أمام صانعي الجبن تتيح لهم تطوير عملهم.

يتحرّك “مونلاندر” من تلقاء ذاته، ويحدد كيف سيكون شكل حركته لإتمام عمله في صنع الجبن، كما يشرح أحد مصمميه تيمو فان. وهذا الروبوت واحد من ثمانية قدّمها طلاب في السنة الثالثة في جامعة ديلفت ضمن مشروع دراسي تقني لصناعة هذه الأجهزة.

سوير نادلة مقهى في اليابان

افتتح أول مقهى روبوت ياباني أبوابه لوسائل الإعلام في بداية الأسبوع الماضي مع روبوت يحل محل النادلة لخدمة القهوة. ويجب على العملاء في مقهى هين نا «مقهى غريب» باللغة اليابانية، مسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع على تذكرة مشتراة من آلة بيع للحصول على القهوة مقابل 320 ين ما يعادل ثلاث دولارات أميركية.

النادلة الروبوت تسمى “سوير” قادرة على خدمة بحد أقصى خمسة أكواب من القهوة دفعة واحدة، والكوب الواحد يستغرق حوالي أربع دقائق. في المقهى الطبيعي عادة يتم توظيف حوالي أربعة إلى خمسة أشخاص لتشغيل الآلات وخدمة القهوة. هنا يتم استبدالهم بـ«سوير» وآلة القهوة.

يقول المدير العام في المقهى إن النظام الآلي سيساعد على الحفاظ على سعر منخفض لفنجان القهوة. وتم افتتاح مقهى «هين نا» للجمهور الخميس الموافق للأول من فبراير المقبل.