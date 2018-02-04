جديد الهواتف: هاتف ذكي جديد للاستخدامات الشاقة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد هواوي بي سمارت في أسواق السعودية.

العرب

هاتف يمتاز بمقاومة الماء والغبار

لندن- شركة لاندروفر تكشف عن هاتفها الذكي “أكسبلور” الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة. وأوضحت الشركة البريطانية المتخصصة في إنتاج سيارات الأراضي الوعرة أن هاتفها الذكي الجديد، الذي يعتمد على نظام تشغيل غوغل أندرويد، يمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة ومحمي ضد السقوط على الأرض.

وتستلهم الشركة في هاتفها الجديد التصميم حاد الزوايا لسيارات الدفع الرباعي، علاوة على أنه يعتمد على مفهوم الوحدات الوظيفية؛ حيث يمكن توسيع باقة وظائف الهاتف من خلال الوحدة التركيبية “أدفونتر باك”، والتي تشتمل على هوائي للنظام العالمي لتحديد المواقع الـ”جي بي أس″ وسعة إضافية للبطارية.

هواوي بي سمارت في منطقة الخليج

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد هواوي بي سمارت في أسواق السعودية.

وسيأتي هاتف بي سمارت الذي يعد الخيار الأفضل لفئة الشباب بمزايا وتقنية متطورة وتصميم مبتكر يجمع بين أناقة التصميم النحيف والأداء المتقدم.

ويمتلك هاتف هواوي بي سمارت مزايا متكاملة وخاصة لعشاق التصوير، حيث يجمع بين التصوير الاحترافي عبر الكاميرا الخلفية ذات العدسة المزدوجة، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابيكسل والتي تم تصميمها بتقنية التعرف على لون البشرة وإضافة التأثيرات الجمالية المناسبة لالتقاط صور سيلفي رائعة.