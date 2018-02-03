دلائل تكشف تعاونا عسكريا بين كوريا الشمالية وسوريا

فريق خبراء الأمم المتحدة يكشف عن أكثر من 40 شحنة باليستية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى سوريا.

العرب

الكشف عن ثلاث زيارات لفنيين كوريين شماليين إلى سوريا في 2016

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة ان كوريا الشمالية تتحايل على العقوبات الدولية عبر تصدير الفحم والصلب وبضائع اخرى يمنع تصديرها بموجب عقوبات الامم المتحدة وان ذلك عاد على بيونغ يانغ بنحو 200 مليون دولار العام الماضي.

واضاف التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ان كوريا الشمالية "تتابع تصدير تقريبا كل البضائع المحظورة في القرار، وقد بلغت ايراداتها حوالى 200 مليون دولار بين يناير وسبتمبر 2017".

وهذا التقرير الذي اعدته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بالتحقق من تطبيق العقوبات قد تم تسليمه إلى الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وشدد الخبراء على أن "جهدا منسقا بين الدول الأعضاء هو (امر) حاسم للتصدي لهذه الأنشطة غير المشروعة المتفشية".

واشار التقرير ايضا إلى وجود مشاريع تعاون عسكري مع كوريا الشمالية تم رصدها في أفريقيا كما وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما عثر فريق خبراء الامم المتحدة على دليل على التعاون العسكري من جانب كوريا الشمالية لتطوير برامج الاسلحة الكيميائية السورية وتوفير صواريخ بالستية لميانمار.

وجاء في التقرير ان سوريا وميانمار تواصلان التعاون مع شركة "كوميد" الكورية الشمالية اكبر شركة لتصدير الاسلحة في البلاد والتي تم ادراجها على لائحة سوداء للامم المتحدة.

وكشف فريق الخبراء عن أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها سابقا من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 لمركز الدراسات والابحاث العلمية السوري، وهو مركز رئيسي للبرنامج الكيميائي السوري.

وكشف التحقيق عن "أدلة جديدة جوهرية" بشأن التعاون العسكري لبيونغ يانغ مع دمشق، بما في ذلك ثلاث زيارات على الأقل لفنيين كوريين شماليين إلى سوريا في العام 2016.

واشار التقرير الى ان زيارة قام بها وفد فني كوري شمالي في اغسطس 2016 شملت "نقل صمامات مُقاوِمَة خاصّة، وموازين حرارة معروفة بانها تُستخدَم في برامج الاسلحة الكيميائية".

غير ان سوريا ابلغت الخبراء بانه ليس هناك على اراضيها اي فنّيين كوريين شماليين وبانّ الخبراء الوحيدين الذين تستضيفهم منخرطون في ميدان الرياضة.

يأتي ذلك في وقت اعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة انه من "الضروري للغاية" بالنسبة الى الاطراف الرئيسيين في ازمة كوريا الشمالية عقد محادثات "جادة" للبناء على الاختراق الذي تم احداثه في العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول في الاونة الاخيرة.

وسيقوم غوتيريش بزيارة رسمية الى كوريا الجنوبية الاسبوع المقبل لاجراء محادثات مع المسؤولين في سيول وايضا لحضور افتتاح الاولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ.

وقال غوتيريش للصحافيين في مقر الامم المتحدة "هدفنا يبقى النزع السلمي للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

في يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات كورية شمالية وصينية وعلى افراد قالت واشنطن انهم يدعمون نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وبرنامجه لتطوير الاسلحة النووية.

واتت العقوبات الاميركية الجديدة في وقت تسعى الولايات المتحدة الى منع تدفق البضائع والمواد الاساسية لاقتصاد كوريا الشمالية كالنفط، والتجهيزات الالكترونية والمعادن، والضغط على كيم لكبح برنامجه لتطوير الاسلحة النووية التي تشكل تهديدا للمنطقة وللاراضي الاميركية.