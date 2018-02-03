الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

الاحتقان يعود إلى إقليم جرادة شرق المغرب

  • لقي شاب مغربي مصرعه خلال استخراج مادة الفحم الحجري من أحد المناجم بمنطقة جرادة التي تشهد احتجاجات متقطعة منذ وفاة شقيقين في حادث مشابه في شهر ديسمبر الماضي.

العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(4)]

مطالب تعهدت السلطات بتحقيقها

جرادة (المغرب) - عاد الاحتقان من جديد إلى إقليم جرادة شمال شرق المغرب، بعد أن لقي شاب حتفه الخميس عقب انهيار نفق داخل منجم لاستخراج الفحم الحجري، وهو حادث مشابه تعرّض له شابان نهاية ديسمبر الماضي، وفجّر احتجاجات في الإقليم تتجدد بين الحين والآخر.

وقالت الوزارة، إن “شخصا يبلغ من العمر 30 عاما، لقي مصرعه، إثر انهيار نفق أرضي عشوائي لاستخراج الفحم بناحية حي حاسي بلال بجرادة”.

وأضافت أنّ “مجموعة من الأشخاص تعمّدت الحيلولة دون تدخل السلطات لتقديم المساعدة لشخص في خطر واتخاذ الإجراءات الضرورية، وذلك عقب انتقال السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، لمحاولة إنقاذ الشخص المعني”.

وتابع أن “هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بانتشال جثة الضحية من داخل النفق، عمدوا بعد ذلك إلى نقلها على متن سيارة خاصة وتشييعها في موكب احتجاجي، في خرق تام للقوانين الجاري العمل بها”.

ووفق الوزارة، تم فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، و”ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر”.

وأظهر فيديو بثه نشطاء على “فيسبوك” تجمعا حاشدا شارك فيه الآلاف من الغاضبين من سكان جرادة للتعبير عن غضبهم من غياب حلول وبدائل ناجعة للمشاكل الناجمة عن اشتغال الناس في الآبار العشوائية لاستخراج الفحم. وتعرف مدينة جرادة منذ أسابيع احتجاجات على خلفية استشهاد الأخوين جدوان والحسين اللذين توفيا في 22 ديسمبر الماضي، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري. ويطالب المحتجّون بالتنمية وإيجاد موارد شغل بديلة لاستخراج الفحم الحجري.

وكان كل من وزيري الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، والزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش قد عقدا عدة لقاءات لبحث سبل تحقيق مطالب سكان الإقليم.

فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في عرقلة تدخل السلطات العمومية والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر

وتعهدت الحكومة المغربية بتفعيل البرنامج التنموي لإقليم جرادة، كما رصد مجلس جهة الشرق، مبلغا ماليا قدر بأكثر من 4 مليون درهم (400 ألف دولار) من أجل ردم كل الآبار العشوائية لاستخراج الفحم الحجري الموجود بإقليم جرادة، للحد من المخاطر التي تشكّلها الآبار المهجورة على السكان.

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية، الخميس، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشاكل مدينة جرادة، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة ستطبّق تدريجيا.

وأشار الخلفي إلى أن إرادة الحكومة قوية في محاربة الفوارق الاجتماعية وإنصاف المناطق التي تعاني من التهميش، لذلك قامت بإطلاق مخطط محاربة الفوارق الاجتماعية ورصدت له 7 مليار درهم أي حوالي ( 700 مليون دولار).

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، سيقوم قريبا رفقة وفد وزاري بزيارة للجهة الشرقية، مؤكدا أن الحكومة معبأة من أجل تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على المشاكل في مختلف جهات البلاد والقيام بمعالجتها.

وحاول عزيز الرباح الفترة الماضية طمأنة سكان إقليم جرادة من خلال تعهده بمحاسبة كل المتورطين في استنزاف ثروات المنطقة من الفحم الحجري. ويتهم المحتجون “أعيانا” محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسميا.

وكان نحو تسعة آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (1998-1927) قبل إغلاقه. وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن المملكة، بحسب أرقام رسمية.

ويربط مراقبون تفجر الاحتجاجات في إقليم جرادة بحراك الريف الذي ساهم في تقوية مبدأ ربط تحقيق المطالب بالنضال.

ويرى هؤلاء المراقبون أن ما عرف بـ”الزلزال السياسي” فعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن تم إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء ثبت تقصيرهم في تنفيذ مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” في منطقة الريف.

وذكرت مصادر برلمانية أن هناك طلبا لكتل برلمانية بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول ملف مفاحم جرادة المغلقة ومآل البرنامج الاقتصادي والتنموي للمدينة.

وأكدت ذات المصادر أن الحسم في هذا الأمر يتطلب مشاورات بين مكتبي مجلس المستشارين والنواب ورئاسة الحكومة وكل الأطراف المعنية.

وسبق أن تقدمت مجموعة من الأحزاب من بينها مشاركة في الائتلاف الحاكم، والاتحاد المغربي للشغل والكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، بطلب إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع التي تعيشها مدينة جرادة، بعد الحادث المأساوي لوفاة شابين في إحدى الآبار لاستخراج الفحم الحجري.

:: اقرأ أيضاً

بروباغندات متضاربة تغطي على خسائر الحرب في عفرين

عباس يتراجع عن التصعيد ضد إسرائيل

مواقف المتشددين توسع الهوة بين الألمان والإسلام

المعارضة المصرية تقفز على الأهداف المرحلية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الولايات المتحدة تتجه لتعزيز قدراتها النووية أمام تنامي القوى الروسية

yesterday 07:20:31

الحركة المدنية في مصر 'قلقة' من تصريحات السيسي بشأن ثورة يناير

yesterday 07:36:39

اعتقالات في صفوف قادة المعارضة في السودان

yesterday 08:23:35

دلائل تكشف تعاونا عسكريا بين كوريا الشمالية وسوريا

yesterday 08:53:13

غضب كردي واسع بعد التمثيل بجثة بارين كوباني في عفرين

yesterday 09:38:56

الموصل على طريق عودة نهضتها الثقافية بعد التحرير

yesterday 10:26:10

:: اختيارات المحرر

المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي ينجح في بناء قمر صناعي

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

سعاد حسني: الفراشة المتمردة

جدة يابانية تتخطى 41 ألف متابع على إنستغرام

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسية

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

طباعة بيولوجية ترمم أعضاء الجسد التالفة

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا