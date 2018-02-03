فنانان أوكرانيان يشكلان وجه ترامب بالعملات المعدنية

استخدمت في اللوحة أربعة آلاف قطعة نقدية من القروش 'لإظهار بخل' ترامب، وبالإضافة إلى القطع النقدية الصغيرة، استخدم الفنانان حجارة لعبة البوكر لرسم كتفي ترامب.

العرب

الوجه الآخر للمال

كييف - اشتهر فنانان أوكرانيان في العام 2015 بصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسم “وجه الحرب” صنعاها من قطع معدنية جُمعت من مناطق النزاع، واليوم يعرضان صورة ضخمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اسمها “وجه المال”، صنعاها من قطع نقدية وحجارة لعبة البوكر.

واختار الفنانان داريا مارتشينكو ودانييل غرين (واسمه الحقيقي دانييل ديروف)، للوحتهما الجديدة مادة تعكس الضوء، فتظهر ملامح الرئيس الأميركي فيها متغيّرة.

ووفقا لمارتشينكو، فإن أكثر ما يبدو على وجه ترامب هي ملامح الفخر والاعتزاز.

وولدت هذه الفكرة في الصيف الماضي، واليوم تحققت وأصبحت لوحة طولها مترين و40 سنتيمترا، وعرضها متر و70 سنتيمترا. وكان ذلك حين طلب بوتين من واشنطن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي فردّ عليه ترامب بالشكر قائلا إن ذلك يوفّر المال على الولايات المتحدة.

وقال غرين (34 عاما) “حين سمعت تصريح ترامب قلت: يا إلهي، إنه بخيل جدا، كيف أمكنه أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، وحينها فكرت أن القطع النقدية هي أفضل طريقة لرسم وجهه”.

واستخدمت في هذه اللوحة أربعة آلاف قطعة نقدية من القروش “لإظهار بخل” ترامب، وبالإضافة إلى القطع النقدية الصغيرة، استخدم الفنانان حجارة لعبة البوكر لرسم كتفي ترامب، في إشارة إلى الكازينوهات التي يملكها وأيضا إلى سلوكه الدبلوماسي “الذي يشبه لعب البوكر”، بحسب غرين.

وأضاف “في بعض الأحيان يربح، لكنه أحيانا يخسر، ويخسر الكثير”.

وأكسبهما رسم بوتين شهرة واسعة، وأيضا عداوة كبيرة دفعتهما لترك أوكرانيا في نوفمبر 2016.

وقبل شهر، أنهى الفنانان رسم ترامب “وجه المال”، وهو يسبب لهما أيضا بعض المتاعب، فحين اقترحا عرض اللوحة في متحف الفن الأوكراني في نيويورك، تخوّفت إدارته من أن تسبب توترا في العلاقات بين كييف وواشنطن الحليف الأكبر لها، بحسب غرين.

ويأمل الفنانان في أن يعرضا قريبا صورة ترامب جنبا إلى جنب مع صورة بوتين في لاس فيغاس أو لوس أنجليس أو سان فرانسيسكو.

وقالت مارتشينكو إن الرئيسين “سيكونان وجها لوجه، وسيعقدان حوارا بينهما”.

وبحسب مارتشينكو، فإن المشروع المقبل للفنانين هو رسم للرئيس الأوكراني بيترو بوروتشينكو.