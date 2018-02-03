أغذية تهدد شعرك بالشيب المبكر

الأغذية المحتوية على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم نمو وصحة الشعر وتهدد بظهور الشيب المبكر.

العرب

الغذاء السليم لشعر جميل

حذّرت مجلة “فرويندين” الألمانية من أن البعض من الأغذية تهدد الشعر بالشيب المبكر، وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأغذية المحتوية على الكثير من السكر الصناعي تثبط وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر. كما أن السكر يحول دون امتصاص البروتينات، التي تشكّل الأساس للشعر والأظافر والأسنان.

وتندرج الجلوتامات ضمن مُكسبات الطعم، وهي توجد في الأطعمة الجاهزة، مثل معلبات الخضروات والمجمّدات. وتؤثر الجلوتامات بالسلب على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم، وصحة الشعر.

ويعزز الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم من حدوث الشيب المبكر؛ نظرا إلى أنّ الجهاز الهضمي لا يمكنه هضم بروتينات معيّنة ويقوم بتحويلها مباشرة إلى حمض اليوريك “الحمض البولي”.