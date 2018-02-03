الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

البرود العاطفي والجنسي المنبع الحقيقي للمشكلات الزوجية

دراسة بجامعة أدنبرة تؤكد أن البرود العاطفي أو الجنسي هو المنبع الحقيقي للمشكلات الزوجية، التي تخرج متخفية في شكل أسباب أخرى تافهة يتحجج بها الزوجان.

العرب  [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(21)]

تصرفات خطيرة على الصحة النفسية للزوجين

القاهرة - أكدت دراسة للباحثين في شؤون الأسرة والمشاكل الزوجية بجامعة أدنبرة، أن البرود العاطفي أو الجنسي هو المنبع الحقيقي للمشكلات الزوجية، التي تخرج متخفية في شكل أسباب أخرى تافهة يتحجج بها الزوجان دون أن يصارحا بعضهما ولو مرة واحدة بالسبب الحقيقي لخلافاتهما.

وبيّن الباحثون أن البرود العاطفي هو السبب الرئيسي للخلافات الزوجية، وأن الزوجين غالبا ما لا يتحاوران بطريقة حضارية عن حياتهما المشتركة، فيهبط البرود بينهما ويغلّف الصمت جدران حياتهما، ولا ينكسر هذا الصمت إلا بإثارتهما مشاكل متعددة لأسباب تافهة جداً، ويتجنبان الحوار بصراحة حول مشاكلهما الحقيقية، كأن يكون أحد الطرفين أو كلاهما غير راض عن العلاقة الجنسية في الزواج، مما يؤثر سلباً على حياتهما بشكل عام وعلاقتهما الزوجية بوجه خاص.

فمشاكل الأولاد والمصروفات المنزلية وغيرها خلافات يفتعلها الزوجان، وتخفي همّا حقيقيا أكبر لخلافاتهما، لكنهما لا يريدان الإفصاح عنها.. لا يريدان الاعتراف بأن البرود العاطفي الذي جمّد علاقتهما هو السبب الحقيقي لخلافاتهما ومشاجراتهما التي قد تتحول إلى طقس زوجي يومي.

ومن جانبه يؤكد الدكتور تامر الجنايني، خبير العلاقات الأسرية في مصر، أن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، هو أن تكون هذه العلاقة إيجابية، كما يؤكد في نفس الوقت على أن العلاقة العاطفية بين الزوج والزوجة هي أهم شكل من أشكال العلاقات الإنسانية، مشيرا إلى أن الإنسان بطبيعته يبحث عن العاطفة كأحد احتياجاته الشخصية.

ومع تكرار المواقف السلبية تتراجع المشاعر بين الطرفين ويبدأ النفور بالظهور، ومع هذا النفور تتحوّل المشاعر السلبية إلى كراهية تبدأ من طرف وقد تصبح متبادلة بين الطرفين، لتتحوّل المشاعر الجميلة التي بدأت بها العلاقة الزوجية إلى مشاعر سلبية تؤسس لبرود عاطفي وزهد في العلاقة، وهنا يحدث الانفجار الذي قد ينتهي بالطلاق أو بأسوأ من الطلاق في بعض الحالات الحادة.

كما أن أخطر النتائج التي ترافق مع البرود العاطفي وتشكّل خطورة على الصحة النفسية لكل من الزوج والزوجة زهد كل طرف في العلاقة الجنسية، مما ينذر بعواقب وخيمة تعصف باستقرار الحياة الزوجية.

:: اقرأ أيضاً

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

القفطان المغربي ثوب تقليدي أنيق

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الولايات المتحدة تتجه لتعزيز قدراتها النووية أمام تنامي القوى الروسية

yesterday 07:20:31

الحركة المدنية في مصر 'قلقة' من تصريحات السيسي بشأن ثورة يناير

yesterday 07:36:39

اعتقالات في صفوف قادة المعارضة في السودان

yesterday 08:23:35

دلائل تكشف تعاونا عسكريا بين كوريا الشمالية وسوريا

yesterday 08:53:13

غضب كردي واسع بعد التمثيل بجثة بارين كوباني في عفرين

yesterday 09:38:56

الموصل على طريق عودة نهضتها الثقافية بعد التحرير

yesterday 10:26:10

:: اختيارات المحرر

المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي ينجح في بناء قمر صناعي

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

سعاد حسني: الفراشة المتمردة

جدة يابانية تتخطى 41 ألف متابع على إنستغرام

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسية

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

طباعة بيولوجية ترمم أعضاء الجسد التالفة

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا