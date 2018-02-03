أبرز تغريدات العرب: الثقة منبعها معرفة الشخص بقدراته

HamidHadeed@
"العراقي" عند سياسيي الاحتلالين الأميركي والإيراني ليس سوى صوت انتخابي يساوي بطانية أو "صوبة نفطية" أو ٢٥ ألف دينار = ٢٠ دولارا
أو "وعد كاذب"؟! #العراق .
The_Salehs@
The_Salehs@
الفترة الوحيدة في تاريخ مصر القابلة للمقارنة بما نعيشه حالياً هي عصر المماليك.. أولاً هي حقبة تركزت فيها الثروة في يد العسكريين، ثانياً كانوا كلهم يحاربوا بعضهم البعض.
arabwomanmag@
arabwomanmag@
هناك أزمة "ثقة بالنفس" واضحة، فكرة أن الثقة لا تأتي إلا بالقدرة
على نيل إعجاب الآخرين هي فكرة خاطئة تماما، الثقة منبعها معرفة الشخص بقدراته.
ma456nal@
ma456nal@
قدر المرأة أن تكون ملهمة في نظر الأدباء والفنانين،
وشيطانا في نظر المتطرفين
والمتخلفين.
fareah1@
fareah1@
الانتماء أو الوطنية لا علاقة لها أبداً بدفتر الجنسية. فمعظم سارقي الوطن الكبار جنسياتهم كويتية. الوطنية قد تتجسد في وافد وقد تتنافى تماما مع سلوك مواطن رفيع المنصب.
HMahmoudmohmed@
HMahmoudmohmed@
لكل الذين رحلوا دون ذنب
وقتلوا غدرا كل المجد والسلام
والرحمة عليكم
#سنخلد_ذكراكم_حتى_نلقاكم.
CelebsArabic@
CelebsArabic@
عندما تختلف الثقافات ويكون التفكير مشابها.. بيونسي: "عندما لا يعجبك رجل ما، يكون مهووسًا بك".
محمد عبده: "كل ماقفيت ناداني تعال، وكل ما قبلت عزم بالرحيل".
Haunted2012@
Haunted2012@
القيادية هي أن تصنع "الفعل". والانقيادية هي أن تكون مجرد
"ردة فعل".
Elm3lm_Elharam@
Elm3lm_Elharam@
كنا زمان ننشر الخبر ونسخر منه بكلمتين علشان الناس تضحك
الآن ما شاء الله الخبر ينزل مش محتاج تعلق عليه من كثر ما هو يضحك لوحده.
AlyaaGad@
AlyaaGad@
شعروا بهزيمة لا يداويها شيء؛ أن تنتصر عليهم امرأة مرارا. فلما تمكنوا من قتلها، قطعوا كل علامات الأنوثة فيها لنسيان انعدام رجولتهم. #BarinKobani #بارين_كوباني
Rsha_D@
Rsha_D@
ولدت بنتي في #مستشفى_دله من 8 سنين.. صدمت من طلبهم توقيع ولي الامر في كل شيء.. حتى تخريم أذينها!!
العتب ليس عليهم في الأخير!
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baysal_nurcan@ نورجان باسال صحافية تركية.
baysal_nurcan@
نورجان باسال
صحافية تركية.