أبرز تغريدات العرب: الثقة منبعها معرفة الشخص بقدراته

العرب

HamidHadeed@

"العراقي" عند سياسيي الاحتلالين الأميركي والإيراني ليس سوى صوت انتخابي يساوي بطانية أو "صوبة نفطية" أو ٢٥ ألف دينار = ٢٠ دولارا

أو "وعد كاذب"؟! #العراق .

The_Salehs@

الفترة الوحيدة في تاريخ مصر القابلة للمقارنة بما نعيشه حالياً هي عصر المماليك.. أولاً هي حقبة تركزت فيها الثروة في يد العسكريين، ثانياً كانوا كلهم يحاربوا بعضهم البعض.

arabwomanmag@

هناك أزمة "ثقة بالنفس" واضحة، فكرة أن الثقة لا تأتي إلا بالقدرة

على نيل إعجاب الآخرين هي فكرة خاطئة تماما، الثقة منبعها معرفة الشخص بقدراته.

ma456nal@

قدر المرأة أن تكون ملهمة في نظر الأدباء والفنانين،

وشيطانا في نظر المتطرفين

والمتخلفين.

fareah1@

الانتماء أو الوطنية لا علاقة لها أبداً بدفتر الجنسية. فمعظم سارقي الوطن الكبار جنسياتهم كويتية. الوطنية قد تتجسد في وافد وقد تتنافى تماما مع سلوك مواطن رفيع المنصب.

HMahmoudmohmed@

لكل الذين رحلوا دون ذنب

وقتلوا غدرا كل المجد والسلام

والرحمة عليكم

#سنخلد_ذكراكم_حتى_نلقاكم.

CelebsArabic@

عندما تختلف الثقافات ويكون التفكير مشابها.. بيونسي: "عندما لا يعجبك رجل ما، يكون مهووسًا بك".

محمد عبده: "كل ماقفيت ناداني تعال، وكل ما قبلت عزم بالرحيل".

Haunted2012@

القيادية هي أن تصنع "الفعل". والانقيادية هي أن تكون مجرد

"ردة فعل".

Elm3lm_Elharam@

كنا زمان ننشر الخبر ونسخر منه بكلمتين علشان الناس تضحك

الآن ما شاء الله الخبر ينزل مش محتاج تعلق عليه من كثر ما هو يضحك لوحده.

AlyaaGad@

شعروا بهزيمة لا يداويها شيء؛ أن تنتصر عليهم امرأة مرارا. فلما تمكنوا من قتلها، قطعوا كل علامات الأنوثة فيها لنسيان انعدام رجولتهم. #BarinKobani #بارين_كوباني

Rsha_D@

ولدت بنتي في #مستشفى_دله من 8 سنين.. صدمت من طلبهم توقيع ولي الامر في كل شيء.. حتى تخريم أذينها!!

العتب ليس عليهم في الأخير!

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baysal_nurcan@ نورجان باسال صحافية تركية.