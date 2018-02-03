#هاشتاغ اليوم: عيوب الزواج بغير سعودية

مغردون يناقضون ضمن الهاشتاغ ما اعتبرت 'عيوب' لزواج السعوديين من غير السعوديات، فيما قال آخرون أن في كل زواج سلبيات وإيجابيات.

العرب

آراء مختلفة

الرياض - حاز هاشتاغ #وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية على تويتر، على المركز الأول ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية.

وناقض مغردون ضمن الهاشتاغ ما اعتبرت “عيوب” لزواج السعوديين من غير السعوديات، فيما قال آخرون أن في كل زواج سلبيات وإيجابيات.

وكتبت ناشطة:

wedadmansooor@

#وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية، يرفض الزواج من جارته لأنها ما هي قبيلية، ويتزوج من أجنبية لا يعرف اسم جدها!! هو المواطن (المستشرف) يا سادة.

فيما انتقد مغردون الهاشتاغ معتبرين أنه عنصري.

وكتب مغرد:

3nzzyy@

وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية، مفهوم الهاشتاغ: سبّ الأجنبية وامدح السعودية! السعودية فيها عيوب وكذلك الأجنبية، العنصرية مرفوضة والزواج قسمة ونصيب. الإنسانة المحترمة صاحبة الخلق والعلم موجودة في كل بلدان العالم ولا أفضلية للجنسيات، ثم إن الزواج شرع قبل معرفة الجنسيات.

وقال آخر:

1yusoef@

#وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية، الجنسية لا تعيب المرأة فكم من امرأة غير سعودية خير من ألف سعودية.

واعتبر مغرد:

Msh3lu@

#وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية، الأفضل: السعودي يتزوج سعودية وهكذا قس على ذلك جميع الجنسيات حتى يكون هناك استقرار أسري وتوافق في البيئة والمجتمع ومأمن من الشتات وقطيعة الرحم وحرمان للزوجة والأبناء من صلة أرحامهم وأمان من بعض الأعراف والتقاليد غير السوية.

وقال معلق:

7_r89@

لكي أكون منصفا وعادلا الطمع بالمال هو ما يجعل أغلب الأجانب والأجنبيات يتزوجون من السعوديين والسعوديات هذه هي الحقيقة التي لا يستطيع أبدا أن يجحدها وينكرها إلا المغفلون والسذج! #وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية.

فيما أكد مغرد:

Alyahyamo7ammad@

#وش_عيوب_الزواج_بغير_سعودية وحدها المرأة السعودية من تستطيع تحمل تقلبات مزاج الرجل السعودي وعناده وطيشه ومراهقته وعدم تحمله لمسؤولياته.

وكان التقرير الإحصائي للزواج والطلاق، الذي أصدرته وزارة العدل بالسعودية، قد أظهر أن عدد حالات زواج السعوديين من غير السعوديات لعام 2016، بلغ 3616 حالة، بينما بلغت حالات زواج غير السعوديين من سعوديات حوالي 3333 حالة.