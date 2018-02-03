الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

هاينكس مصدر إزعاج لبايرن بإصراره على الرحيل

هاينكس: أعلم بماذا تفكر الإدارة حول مستقبلي، لكن الأمور لم تتغير، وأنا ما زلت عند كلمتي.

العرب  [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(23)]

متمسك بموقفه

ميونيخ (ألمانيا) - أكد يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونيخ الجمعة، إصراره على التمسك بموقفه منذ محاولة إدارة النادي إقناعه بتجديد تعاقده. وعبّر المدرب العجوز الذي جاء في مهمة إنقاذ للنادي البافاري عن أنه لن يناقش مسألة بقائه بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، حيث قرر الرحيل منذ البداية.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على ماينز السبت في ملعب “أوبيل أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البوندسليغا.

وقال هاينكس خلال مؤتمر صحافي “أعلم بماذا تفكر الإدارة حول مستقبلي، لكن الأمور لم تتغير، وأنا ما زلت عند كلمتي”.

وأضاف “ألتقي مع رومينيغه وهونيس بشكل منتظم، لكني أعتقد أن المشجعين لا يريدون أن يواجهوا المزيد، حول هذا الموضوع بعد الآن، فلندع تلك القضية”.

وعن لاعبيه المصابين قال “ساندرو فاجنر سيواصل التدريبات بشكل كامل، وسيسافر مع الفريق، بينما عانى دافيد ألابا من بعض المشاكل في منطقة الحوض، لذا علينا أن ننتظر ونرى”. وأردف “أرتورو فيدال؟ لا يمكنه اللعب ضد ماينز؛ بسبب التهاب في المعدة”.

وواصل “تياغو يشعر بتحسن وبرنامج إعادة التأهيل جرى على نحو جيد، لكن لا ينبغي لنا التسرع في عودته، سوف ننتظر لأسبوعين أو ثلاثة، ثم سنرى.. إنه لاعب رائع، ومهم جدا للفريق”.

وحول مواجهة ماينز قال هاينكس “أتوقع أن نواجه فريقا قويا.. لقد تدربنا بشكل جيد وعلينا أن نتابع انتصاراتنا”. وأضاف “علينا أن نحلل لماذا تلقينا أهدافا كثيرة في المباريات الماضية؟”.

وختم بالتعليق على مسألة رحيل أوباميانغ إلى أرسنال بقوله “دورتموند لن يعجبهم أن أعلق لكوني مدربا لبايرن، لكن من الجيد بقاء اللاعبين المميزين في البوندسليغا، هذا جيد للجماهير وللبث التلفزيوني، فبقاء النجوم سيبقي الدوري جذابا”.

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