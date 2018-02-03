الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

 عن العرب الاتصال بنا English
الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

'خوف الكائنات' مكائد شعرية لياسر الزيات

ياسر الزيات يستدعي الكائنات ليحاورها، ويرجها إلى درجة الخوف متقمصا أدوارها ناصبا لها الفخاخ والمكائد اللغوية.

العرب  [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(14)]

لعب شعري يتعامل مع العالم بدهشة

ميلانو (إيطاليا) - في مجموعته الشعرية الجديدة بعنوان “خوف الكائنات”، يستدعي ياسر الزيات “الكائنات” ليحاورها، يسائلها، ويرجها إلى درجة الخوف، متقمصا أدوارها حينا، ناصبا لها الفخاخ والمكائد اللغوية حينا آخر، حتى تصبح كائناته هو، لا يمكنها مغادرة عالمه الخاص، شعرا وحياة وتفاصيل مهملة، إلا لتستقر في كتاب، إذ يتلاعب بها ويحوّلها عن جوهرها حينا ويتركها على ما هي عليه حينا آخر، في لعب شعري يتعامل مع العالم بدهشة ترج كل شيء من حولها وتحيطه بلغة الشعر النافذة إلى الأعماق.

حين نشرع في اكتشاف كائنات الزيات نعرف أنها، أي الكائنات، مثلنا تخاف من المجهول، من الاحتمالات التي لا نهاية لها، من لعب أدوار على خشبة الحياة المعتمة، والاهتزاز مع خيط الضوء القادم من الفراغ، من اللامكان.

لا يقف الشاعر عند جدلية الشعر والأشياء والتعالق بينهما بل هو يجعل من الشعر أيضا موضوعا أمام الشعر، يحذر ياسر الزيات “الشعر”، وهو يتحدث إليه ككائن، من الكلمات، التي في نهاية المطاف “تصرخ، وتهز كل شيء”. قبل أن يمضي صاحب “أحسد الموتى” مع الشعر، يتبادلان الأدوار في لعبة مرايا، تتشابك فيها الظلال، وتطارد فيها الأشباح الهاربة بعضها البعض، ليقتفي أثرها من له أيضا مجموعة “دمي ملوث بالحب” وكأنه “يلهو بالموت كطفل، وبالحب كمراهق، وبالحرية كعجوز ضل طريقه إلى الحياة”.

يقول الشاعر “ستمطر بعد قليل، فلتختبئ الكلمات والمجازات والاستعارات. لا أحد يريد أن يبلل اللغة، ولكنْ، لا أحد يفكر كم هي عطشى، وكم تحن إلى رقصة جديدة تحت غيمة. ليس مهما، ليس مهما أبدا أن تسعد اللغة، فالمهم ألا تفسد، ألا تنمو عليها الطحالب، ألا تأكلها الطيور الجارحة. وعندما ترونها تتحول إلى جدار أو شجرة أو جثة أو حب قديم، فاعلموا أن اللغة خائفة، أنها خائفة وحزينة، وأن هذا ما يجعل الكلمات يتيمة وضائعة”.

لعل حيرة العنوان تظل ماثلة، إن لم نقرأ ما تخفيه نصوص الزيات التي جاءت بلا عناوين، وبلغة لا يغفل أحد أن صاحبها يمتلك حرفة صانع تحف نادرة، ينحتها بهدوء وذكاء، قبل أن يعرضها في صناديق زجاجية شفافة، نحتاج أكثر من حجر وهزة شعرية حتى ينكشف سرها للعلن.

ونذكر أن مجموعة “خوف الكائنات” لياسر الزيات، صدرت في 64 صفحة ضمن سلسلة براءات التي تصدرها دار المتوسط بميلانو وتنتصر فيها للشعر، والقصة القصيرة والنصوص، احتفاء بهذه الأجناس الأدبية.

:: اقرأ أيضاً

مقاومة الزمن بالعصيان: مفكر متمرد وكتاب مثير

كاتب يوناني في القاهرة التي يحب

سرد نسوي بريشة مصرية

سعاد حسني: الفراشة المتمردة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الولايات المتحدة تتجه لتعزيز قدراتها النووية أمام تنامي القوى الروسية

yesterday 07:20:31

الحركة المدنية في مصر 'قلقة' من تصريحات السيسي بشأن ثورة يناير

yesterday 07:36:39

اعتقالات في صفوف قادة المعارضة في السودان

yesterday 08:23:35

دلائل تكشف تعاونا عسكريا بين كوريا الشمالية وسوريا

yesterday 08:53:13

غضب كردي واسع بعد التمثيل بجثة بارين كوباني في عفرين

yesterday 09:38:56

الموصل على طريق عودة نهضتها الثقافية بعد التحرير

yesterday 10:26:10

:: اختيارات المحرر

المهندسون الإماراتيون أول فريق عربي ينجح في بناء قمر صناعي

فرقة سبايس غيرلز معا مجددا بعد انفصال عقدين

سعاد حسني: الفراشة المتمردة

جدة يابانية تتخطى 41 ألف متابع على إنستغرام

إيبار يقسو على إشبيليا بخماسية

مدن الألعاب ضرورية للتغلب على الخوف الغريزي للطفل

طباعة بيولوجية ترمم أعضاء الجسد التالفة

اللياقة البدنية في العقد الثالث تحسن صحة العظام وتزيد قوة العضلات

أنظمة البحر المتوسط الغذائية تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا