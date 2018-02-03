ديربي الأهلي والاتحاد الأبرز في الدوري السعودي

الاتحاد الخامس يسعى إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا لمزاحمة الفيصلي والنصر على المركز الثالث، بعد أن قدم مستويات جيدة في آخر مباراتين.

العرب

قمة لا تحتمل التكهن

الرياض- تتجه أنظار الجماهير السعودية الأحد، إلى أستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة أحداث ديربي الغربية بين الأهلي الثاني والاتحاد الخامس، ضمن قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم. ويبتعد الأهلي بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب، فيما يبلغ الفارق بين الاتحاد وجاره 10 نقاط.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا لمزاحمة الفيصلي والنصر على المركز الثالث، بعد أن قدم مستويات جيدة في آخر مباراتين تعادل خلالهما أمام الهلال في الرياض وتغلب على أحد في المدينة المنورة.

ومع أن الفريق لم يستفد من فترة الانتقالات الشتوية بسبب قرار المنع من الاتحاد الدولي “فيفا”، كما سيفتقد لخدمات مهاجمه فهد المولد المعار إلى ليفانتي الإسباني، إلا أنه يعول كثيرا على لاعبيه الحاليين لتحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد خسارته ذهابا 0-3 أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويبرز في صفوفه مجموعة من اللاعبين المحليين إلى جانب الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي رغم صيامه عن التهديف في المباريات الأخيرة التي أضاع خلالها العديد من الأهداف المحققة.

الهلال الذي يتربع على الصدارة يسعى إلى وضع حد لنتائجه السلبية التي كان آخرها الخروج من مسابقة الكأس

وأما الأهلي فقد واصل عروضه الإيجابية في الجولات الأخيرة التي كان آخرها الفوز على الشباب 3-2، ويطمح في تحقيق فوزه الثالث تواليا وإضافة ثلاث نقاط جديدة تبقيه مطاردا للهلال المتصدر.

وستشهد المباراة الظهور الأول للمدافع الأسترالي مارك ميليغان والتونسي محمد أمين بن عمر اللذين تم التعاقد معهما مؤخرا إلى جانب المصري مؤمن زكريا والبرازيلي كلاوديمير دي سوزا واليوناني يانيس فيتفاتسيديس. وبالرغم من أفضلية الأهلي على الورق دون اعتبار الفوارق الفنية والنقطية، إلا أن مباريات الديربي يصعب التكهن بنتيجتها.

ويسعى الهلال الذي يتربع على الصدارة إلى وضع حد لنتائجه السلبية التي كان آخرها الخروج من مسابقة الكأس على يد القادسية، إلى العودة بالنقاط أمام الباطن، برغم ظروف الغيابات التي يعاني منها لا سيما على مستوى الوسط والهجوم الذي سيعززه المحترف الأرجنتيني الجديد إيزيكييل سيروتي، وذلك بعد أن قلب تأخره أمام الرائد إلى فوز تمسك من خلاله بالصدارة.

وفي المقابل، لم يعد الباطن، عاشر الترتيب، مقنعا على مستوى الأداء والنتائج في المراحل السبع الأخيرة التي لم يعرف خلالها طريق الفوز ولم يحصد خلالها سوى ثلاث نقاط من أصل 21 نقطة، الأمر الذي بات معه مصنفا ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

ويخطط الاتفاق لحصد العلامة الكاملة عندما يستضيف الفتح على أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح مباريات المرحلة السبت. ويأمل الاتفاق، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، في تحقيق الفوز الذي سيحسن من موقعه في سلم الترتيب خصوصا وأن صفوفه قد تشهد مشاركة الثنائي الأجنبي الجديد التونسي فخرالدين بن يوسف والمصري حسين السيد.

أما الفتح التاسع، فلم يذق طعم الخسارة في آخر ثلاث مباريات كان آخرها الفوز الكبير على القادسية 4-1. ويسعى إلى تحقيق مبتغاه من المباراة ليؤمن موقعه في سلم الترتيب بعيدا عن شبح الهبوط.

وفي المقابل يسعى النصر إلى إيقاف مسلسل الهزائم والعودة من جديد عندما يستقبل أُحد على أستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وتراجعت مستويات ونتائج النصر الذي يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بشكل مخيف الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة إلى إقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس وقبول استقالة مدير الكرة والتعاقد مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش وتعيين بدر الحقباني مديرا للكرة، فضل عن إتمام الصفقات الأجنبية. وستشهد المباراة الظهور الأول للدولي التونسي فرجاني ساسي والجزائري عبدالمؤمن جابو والمهاجم الكونغولي جونيور كابانانغا في حالة وصول بطاقاتهم الدولية.