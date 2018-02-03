الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

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الاحد 4 فبراير/شباط 2018، العدد: 10890

الاتحاد الجزائري يداري فيفا بدفع الأجور

'الفيفا' ينذر شباب بلوزداد بوجوب دفع رواتب اللاعب جيل ميشي نغومو والغرامة تحت طائلة خصم نقاط من رصيده ثم إسقاطه إلى الدرجة الثانية.

العرب  [نُشر في 2018/02/03، العدد: 10889، ص(22)]

الاتحاد الجزائري يقوم بمساعدة الأندية حسب القانون المحلي

الجزائر- قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم دفع الأجور المتأخرة للاعبين والغرامات بحق ناديين من الدرجة الأولى مهددين بعقوبات صارمة من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بحسب ما أفادت به مصادر مختلفة.

وتقدم اللاعبان جيسي مايلي، الذي يحمل الجنسيتين الهولندية والكونغولية، وجيل ميشي نغومو الكاميروني، بشكوى لدى الفيفا للحصول على أجورهما المتأخرة من موسم 2014-2015 عندما لعب الأول في صفوف اتحاد مدينة بلعباس والثاني في صفوف شباب بلوزداد.

وقال رشيد طرافي، محامي نادي شباب بلوزداد، إن “الاتحاد الجزائري دفع مستحقات اللاعب نغومو والغرامة المترتبة عنها والمقدرة بأربعة ملايين دينار جزائري، أي نحو 30 ألف يورو”.

وكان “الفيفا” أنذر شباب بلوزداد بوجوب دفع رواتب اللاعب والغرامة قبل السابع من فبراير الحالي، تحت طائلة خصم نقاط من رصيده ثم إسقاطه إلى الدرجة الثانية، بحسب ما ذكرت صحف جزائرية.

وبالنسبة إلى اتحاد بلعباس، فقد ذكر مديره العام بلقاسم عايدة أن “الاتحاد الجزائري سيدفع 120 ألف يورو” لحل مشكلة اللاعب مايلي، بحسب تصريحات للقناة الرياضية “الهداف”.

وأكد مسؤول في الاتحاد الجزائري أن “الاتحاد سيدفع الأجور المتأخرة” و”الغرامة المقدرة بقيمة 15 ألف فرنك سويسري (13 ألف يورو) التي فرضها الاتحاد الدولي على نادي اتحاد بلعباس”.

وأشار المسؤول أيضا إلى أنه سيتم التكفل أيضا بديون شباب بلوزداد. وأوضح “تم خصم ست نقاط من رصيد اتحاد بلعباس” بناء على طلب الفيفا الذي لوح بإنزال النادي إلى الدرجة الثانية في حال عدم دفع المتأخرات.

وأفاد المصدر بأن الاتحاد الجزائري يقوم بمساعدة الأندية نظرا إلى أن القانون المحلي لا يسمح بتحويل الرواتب بالعملة الصعبة لعمل تم في الجزائر، بينما يتاح للاتحاد تحويل الأموال إلى الخارج. وسبق للاتحاد الجزائري أن دفع الأجور المتأخرة للاعبين أجانب بالعملات الصعبة في مواسم سابقة، بحسب ما أكده مصدر آخر من الهيئة الكروية.

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