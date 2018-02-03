إيقاف طوني شابرون لمدة ستة أشهر عن التحكيم

الحكم طوني شابرون قد يتحول إلى إدارة مباريات الدرجة الأولى أو الثانية بعد تنفيذ عقوبة وقفه لستة أشهر.

العرب

شابرون حاول إعاقة المدافع ديييغو كارلوس

باريس- أوقفت الرابطة الفرنسية لمحترفي كرة القدم الحكم طوني شابرون ستة أشهر، ثلاثة منها مع وقف التنفيذ، بعد محاولته إعاقة البرازيلي دييغو كارلوس مدافع نانت ثم رفع البطاقة الصفراء الثانية بوجهه وطرده من مواجهة باريس سان جرمان.

وقبل إعلان العقوبة، استمع إلى الحكم البالغ 45 عاما لنحو ساعتين أمام لجنة الانضباط، لشرح تصرفاته والتي حولته إلى نجم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة. وذكرت الإدارة الفنية للتحكيم أنها “أخذت علما” بالقرار، مشيرة إلى إمكانية تعيينه لقيادة مباريات الدرجة الأولى أو الثانية بعد تنفيذ عقوبته.

ولم يشأ الحكم التعليق على القرار، فيما حيا محاميه سامويل شيفريه “هدوء” المناقشة مع اللجنة.