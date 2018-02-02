اعتقال 29 امرأة في إيران معارضة لقانون فرض الحجاب

ارتفاع أعداد الإيرانيات المطالبات بإلغاء قانون يفرض عليهن وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة في الأماكن العامة.

العرب

توسع رقعة الاحتجاجات

طهران- أوقفت الشرطة الايرانية 29 امراة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجا على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الاسلامية في 1979، بحسب ما اوردت عدة وسائل اعلام محلية الخميس.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن الشرطة أوقفت 29 امراة بتهمة الاخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن الى القضاء، دون اعطاء تفاصيل.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعية في الايام الاخيرة نشر صور التُقطت في طهران على ما يبدو وايضا في مدن أخرى لنساء حاسرات الرؤوس بينما حجابهن معلق على عصا للاحتجاج.

ويفرض القانون الساري في ايران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الاماكن العامة.

الا ان السنوات الاخيرة شهدت تراجعا في صرامة شرطة الاداب ازاء تطبيق القانون وبات بالامكان مشاهدة عدد متزايد من النساء في العاصمة وفي مدن كبيرة اخرى وهن يتركن جزءا من شعرهن مكشوفا بشكل واضح.

وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس اثر توقيف امراة في أواخر ديسمبر بعد ان كشفت عن رأسها في شارع مكتظ في طهران وعلقت حجابها على عصا.

وتم الافراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريبا بحسب المحامية نسرين سوتوده الناشطة لحقوق الانسان في ايران.

وقالت سوتوده الثلاثاء ان القضاء حدد كفالة بقيمة 90 الف يورو لقاء الافراج عن امراة اخرى أوقفت هذا الاسبوع مضيفة ان قيمة المبلغ دليل على "نية" السلطات في ابقاء المشتبه بها قيد التوقيف.

واعلن المدعي العام للجمهورية الاسلامية جعفر منتظري الاربعاء ان اعادة بعض النساء النظر في الحجاب في ايران عمل "طفولي" مقللا من اهمية الاحتجاجات.

وقال "انها مسألة غير مهمة لا تثير القلق"، مضيفا ان النساء اللواتي شاركن بشكل منفرد انما كان ذلك "عن جهل" و"ربما بتأثير من الخارج".

ومنذ أواخر ديسمبر الماضي، دعت أعداد متزايدة من النساء الإيرانيات إلى إلغاء القانون، وأثرن الانتباه إلى قضيتهن بخلع الحجاب في الأماكن العامة.

ولم يتطرق الرئيس الايراني حسن روحاني بعد الى احتجاجات الحجاب على الرغم من انه قال إنه يتعين على الحكومة العمل بشكل أفضل للاستماع إلى المواطنين.

وكان الناشط الإيراني معصوم مسيح كومي قد أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على القوانين الإيرانية ضد المرأة.

وأطلق كومي الذي يعيش خارج إيران قبل عام، حملة تحت اسم "الأربعاء الأبيض" للاحتجاج على إجبار القوانين الإيرانية، النساء على ارتداء الحجاب.

ولاقت الحملة استجابة في الشارع الإيراني. ويعاقب القانون الإيراني النساء "السافرات"، بالحبس شهرين ودفع غرامة 50 ألف تومان (نحو 12 دولارا).