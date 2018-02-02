أبرز تغريدات العرب: قبل أن تخلد إلى النوم قل كلمات جميلة لنفسك

youasa1@
#قانون_التبرج_والسفور_مطلب نعم نطالب بالقانون وينص على أن: المرأة المتبرجة السافرة لا دخل لك فيها. مو شغلك.
malarab1@
malarab1@
السلبيون الأفاضل، المتشائمون الأفاضل، المشككون الأفاضل لطفا اتركوا الشرعية والتحالف يكملان مهمة #تحرير_اليمن وتمتع بالمراقبة عبر تويتر.
asma_raw@
asma_raw@
أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب بل بأن يقودك الراعي كل يوم إلى ذات "الحضيرة" بحجة حمايتك.
02lKarima@
02lKarima@
#العنصريون من يدعون بشفاء مرضى #دين معين و#مذهب معين وباقي البشر يتمنون لهم الموت والمرض. يريدون ان يفترون على الله كذبا بأنه عنصري مثلهم.
abs_rt@
abs_rt@
لا تمزح مع الذوق العام تراه حساسا جداً وحقودا جداً ويفجر بالخصومة.
abdullahfalshar@
abdullahfalshar@
ولعل للدول في المشرق العربي والإسلامي نصيب الأسد منها- بنوك سويسرية تبحث عن ورثة لحسابات راكدة بها مليارات الدولارات.. ابحث عن اسم أجدادك.
mohd_alzidi@
mohd_alzidi@
عزيزي السائق المحترف.. يوجد في السيارة خيار استخدام إشارات ضوئية للانعطاف... قسما عظما استخدامك لها لا يمس حرفيتك أو سمعتك في الشارع..
Teeko_TRS@
Teeko_TRS@
وجدت حلا.. نرشح السيسي أمام بوتين في انتخابات روسيا ونرشح بوتين في انتخابات مصر أمام السيسي... وبهذا نكون قد حللنا أزمة المعارضة في البلدين.
HenriFranjieh@
HenriFranjieh@
من يؤلّه زعيمه هو إمّا غبيّ وإما مستفيد من الوضع الشاذ. #الدولة_هي_الضمانة.
salrashed@
salrashed@
لم يعد النظام الصحي صالحاً، بل ولا يوجد مجال لإصلاحه. الأفضل هو الالتفات إلى البدائل الأخرى. مستوى التطور في النظام الصحي حالياً أبطأ من بقية المجالات التنموية.
MaryamAL_Rashed@
MaryamAL_Rashed@
قبل أن تخلد إلى النوم الليلة قل كلمات جميلة لنفسك اجعل هذه الافكار الحلوة تعمل في جسمك خلال نومك.
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القيادة المركزية الأميركية.