أبرز تغريدات العرب: قبل أن تخلد إلى النوم قل كلمات جميلة لنفسك

العرب

youasa1@

#قانون_التبرج_والسفور_مطلب نعم نطالب بالقانون وينص على أن: المرأة المتبرجة السافرة لا دخل لك فيها. مو شغلك.

malarab1@

السلبيون الأفاضل، المتشائمون الأفاضل، المشككون الأفاضل لطفا اتركوا الشرعية والتحالف يكملان مهمة #تحرير_اليمن وتمتع بالمراقبة عبر تويتر.

asma_raw@

أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب بل بأن يقودك الراعي كل يوم إلى ذات "الحضيرة" بحجة حمايتك.

02lKarima@

#العنصريون من يدعون بشفاء مرضى #دين معين و#مذهب معين وباقي البشر يتمنون لهم الموت والمرض. يريدون ان يفترون على الله كذبا بأنه عنصري مثلهم.

abs_rt@

لا تمزح مع الذوق العام تراه حساسا جداً وحقودا جداً ويفجر بالخصومة.

abdullahfalshar@

ولعل للدول في المشرق العربي والإسلامي نصيب الأسد منها- بنوك سويسرية تبحث عن ورثة لحسابات راكدة بها مليارات الدولارات.. ابحث عن اسم أجدادك.

mohd_alzidi@

عزيزي السائق المحترف.. يوجد في السيارة خيار استخدام إشارات ضوئية للانعطاف... قسما عظما استخدامك لها لا يمس حرفيتك أو سمعتك في الشارع..

Teeko_TRS@

وجدت حلا.. نرشح السيسي أمام بوتين في انتخابات روسيا ونرشح بوتين في انتخابات مصر أمام السيسي... وبهذا نكون قد حللنا أزمة المعارضة في البلدين.

HenriFranjieh@

من يؤلّه زعيمه هو إمّا غبيّ وإما مستفيد من الوضع الشاذ. #الدولة_هي_الضمانة.

salrashed@

لم يعد النظام الصحي صالحاً، بل ولا يوجد مجال لإصلاحه. الأفضل هو الالتفات إلى البدائل الأخرى. مستوى التطور في النظام الصحي حالياً أبطأ من بقية المجالات التنموية.

MaryamAL_Rashed@

قبل أن تخلد إلى النوم الليلة قل كلمات جميلة لنفسك اجعل هذه الافكار الحلوة تعمل في جسمك خلال نومك.

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