الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

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الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

عريس يترك عروسه لتأخرها على الزفاف

تأخير خارج عن إرادة العروس حول دون وصولها في موعدها ما تسبب في إنهاء علاقتها بخطيبها التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

العرب  [نُشر في 2018/02/02، العدد: 10888، ص(24)]

عراقيل عديدة

لندن - تخلى عريس عن عروسه يوم الزفاف بسبب تأخرها على الوصول في الموعد المناسب.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن العروس البريطانية نيكولا توهي بعد أن أمضت أشهرا في التحضير لحفل الزفاف الذي بلغت تكاليفه حوالي 17 ألف دولار، تسببت بعض العراقيل في تأخيرها عن موعد الحفل، فما كان من العريس دارين فيرن، إلا أن تخلى عنها، وألغى فكرة الزواج بها من الأساس.

وتعرفت توهي على فيرن عبر أحد مواقع الإنترنت في 2014، وفي غضون أسابيع قليلة، تقدم لخطبتها وتحديدا في عيد الحب. لكن حفل الزفاف لم يجر كما كان مخططا له، وتوالت الأحداث غير المتوقعة، فبعد أن وضعت العروس المكياج الذي لم تكن راضية عنه على الإطلاق، أخبرها والداها بأنهما لن يحضرا حفل الزفاف لأنهما لم يكونا راضيين عنه منذ البداية، كما أن إحدى الوصيفات ألغت حضورها في آخر لحظة لأن ابنتها كانت مريضة.

ولم تكن السيارة المستأجرة مزودة بأحزمة أمان كافية، لذلك اضطرت توهي إلى قيادة سيارتها بنفسها مع أبنائها لاستلام ثوب الزفاف، والوصول إلى مكان الحفل. وحاولت العروس المسكينة قطع مسافة 20 ميلا في 30 دقيقة فقط، لكنها فشلت في ذلك، لتتخلف عن حفل الزفاف.

وتسبب التأخير الخارج عن إرادة العروس، في إنهاء علاقتها بخطيبها التي استمرت أكثر من 3 سنوات.

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