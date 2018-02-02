الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

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الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

إنفاق ضئيل لعمالقة الكالتشيو بالميركاتو

تقارير تكشف أن حجم الإنفاق الذي قامت به أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضئيل مقارنة بالأعوام الماضية.

العرب  [نُشر في 2018/02/02، العدد: 10888، ص(23)]

صفقات بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة مع فرق أوروبية أخرى

روما - كشفت تقارير صحافية عن حجم الإنفاق الذي قامت به أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وأظهرت النتائج حجما ضئيلا للإنفاق في شتاء هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات بالنسبة إلى الخبراء ومقيمي سوق الانتقالات.

وفشل نابولي في صفقة الجناح الأيمن ماتيو بوليتانو من ساسولو في اللحظات الأخيرة، والتي كان من شأنها أن تكون الصفقة الغالية الوحيدة في الميركاتو الشتوي للكالتشيو.

ووفقا لصحيفة “جازيتا ديلو سبورت” فإن أندية “السيري أ” أنفقت ما مجموعه 50 مليون يورو، وهو مبلغ قليل جدا بالمقارنة بأندية الدوري الإنكليزي الممتاز التي أنفقت حوالي 10 أضعاف هذا المبلغ.

وفشلت أندية يوفنتوس، وإنترميلان، وروما، ولاتسيو، وميلان، ونابولي، في إبرام أي صفقات كبيرة، فيما حصل إنتر على قلب الدفاع ليساندرو لوبيز ولاعب الوسط رافينيا على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي وبرشلونة الإسباني على التوالي. فيما حصل روما على الظهير الأيسر جوناثان سيلفا على سبيل الإعارة من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع الالتزام بالشراء، وذلك لتعويض رحيل البرازيلي إيمرسون بالميري لتشيلسي الإنكليزي، بينما تعاقد الجار لاتسيو مع المدافع مارتن كاسيريس. وصل ليوناردو فيرنانديز لاعب إيندهوفن الهولندي إلى مدينة تورينو لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد فيرنانديز مع فريقه الهولندي مع نهاية الموسم، لكنه دخل في مفاوضات مع البيانكونيري للانتقال له خلال الانتقالات الشتوية الماضية بالاتفاق مع الجانب الهولندي.

وِأشارت شبكة “توتو ميركاتو” إلى أن اللاعب سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات مع يوفنتوس، ثم سينضم لفريق الشباب، لكن هناك إمكانية لإعارته إلى نادي ساسوولو حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة أن يوفنتوس تفوق على مانشستر سيتي الإنكليزي في صراع التعاقد مع اللاعب. ويملك ليوناردو صاحب الأصول البرازيلية قدرة على لعب العديد من الأدوار في منتصف الملعب، كما أنه يملك مهارات مميزة.

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