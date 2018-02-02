#هاشتاغ اليوم: #رقص_شارع_الفن_بأبها

مغردون ينقسمون بين 'محتفلين بمقطع فيديو لفتاة وشاب يرقصان في السعودية فيما اعتبره آخرون 'فجورا” لا يتماشى مع تقاليد المملكة المحافظة.

العرب

إشارة على خط الانفتاح

الرياض- أثار مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة منقبة وشابا يرقصان، جدلا واسعا في السعودية. وأظهر الفيديو الشاب والفتاة وهما يرقصان وسط المارة في شارع الفن بأبها في منطقة عسير، الذين وقفوا لمشاهدتهما، فيما قام آخرون بتصويرهما.

وضمن هاشتاغ #رقص_شارع_الفن_بأبها، انقسم المغردون بين “محتفلين” بالمقطع مؤكدين أنه إشارة على خط الانفتاح الذي تتبناه السعودية، فيما اعتبره آخرون “فجورا” لا يتماشى مع تقاليد السعودية المحافظة، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

واتخذ الأمر منحى رسميا عندما غرد حساب إمارة منطقة عسير:

emartasir@

#الأمير_فيصل_بن_خالد أمير #عسير يُوجه بالتحقيق في مقطع شارع الفن والقبض على المتورطين وإحالتهما على النيابة العامة.

وتهكمت مغردة:

nada9sa@

لماذا لم تسموه بشارع الوعظ بدلا من الفن؟ فن إيه اللي جايين تقولوا عليه؟ هل الفن يليق بعاداتنا التي تُحرم الفنون من رسم ورقص وموسيقى!؟ لماذا الفرح يستفز بقعتنا الجغرافية؟ كيف سيقرأ العالم هذا الخبر المخجل.

واعتبر مغرد:

sssss1184@

التطفل على الناس لازم يكون له قانون يوقف أصحابه عند حدهم.

وتهكم الكاتب وليد الظفيري:

WaleedDhafeeri@

البعض وقح ورادار سوء الظن شغال عنده على طول الوقت، وعاملين فيها ضجة علشان الهيئة ترجع، طيب يمكن يكون الراقص أحد محارمها؛ أخاها أو زوجها أو عمها، وبعدين مالكم شغل بالناس ما دام ما ضروكم بشيء! #رقص_شارع_الفن_بأبها.

وغرد الكاتب محمد العثيم:

Mohamed__Othaim@

في الشمال وفي الجنوب قديما قبل المد الصحوي كان الرجال والنساء يرقصون وهم مسلمون ولم ينكر عليهم أحد ذلك. أما الآن فيقبض على رجل يراقص زوجته فرحا، تبا لنا #رقص_شارع_الفن_بأبها.

وكتب مغرد:

aziz_1973@

يستكثرون على الناس الرقص والفرح، بينما لو رقص أمامهم فيل في سرك لصفقوا له، ماذا دهاكم الإنسان اقرب لكم، ومن حقه أن يرقص #رقص_شارع_الفن_بأبها.

وكتب فهد الأحمدي:

fahadalahmdi@

#يكفي_تصوير، هل كلما رقص أحد أو صور لقطة غريبة أو تصرفا بحسن نية، حكمتم بفساد المجتمع او أدعيتم انها مؤامرة غربية أو بسبب غياب الهيئة.. ما هذه المغالطة والسطحية.. الدنيا بخير، والمجتمع أصيل.