مجرم يطالب بالسجن الانفرادي حتى يتوب

سجين أميركي يطالب بتسليط عقوبة السجن الانفرادي عليه لمدة 20 عاما بعد أن انتابه اليأس من أن يتمكن من الإقلاع عن نزعته الإجرامية.

العرب

جيمي ساباتينو قضى معظم حياته خلف القضبان

فلوريدا (الولايات المتحدة) – شدد سجين أميركي متهم بالاحتيال على رغبته في أن يتم تسليط عقوبة السجن الانفرادي عليه لمدة 20 عاما وذلك بعد أن انتابه اليأس من أن يتمكن من الإقلاع عن نزعته الإجرامية.

وجرت محاكمة جيمي ساباتينو، الذي يعتبر أحد أشهر المحتالين في ولاية فلوريدا الأميركية، مؤخرا، وقضت المحكمة بسجنه لمدة 20 عاما، وذلك بعد إدانته بالحصول على 10.4 ملايين دولار عن طريق الاحتيال.

وجاءت مطالبة ساباتينو من قاضي محاكمته الأخيرة بأن يودعه سجنا انفراديا ذا حراسة مشددة إلى أقصى درجة، في نوع من السجون يطلق عليها سجون سوبرماكس، يعزل بداخلها السجين عن أي نوع من التواصل مع البشر، بسبب ارتكابه لواقعة احتيال وهو سجين، وذلك بمساعدة مجرمين من خارج السجن، كما جرى له في هذه القضية.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن ساباتينو أكد أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لردعه عن القيام بعمليات الاحتيال، التي لم يمنعه عنها وجوده داخل السجون العادية”.

ويذكر أن ساباتينو قضى معظم حياته خلف القضبان، فمنذ أن كان عمره 19 عامًا وهو يتنقل بين السجون لارتكابه عدة جرائم متنوعة.

ونجح في 2014 عندما جاءته فكرة جديدة لعملية احتيال، في الحصول على 5 هواتف جوالة عن طريق حارسين، واستطاع بذلك أن يتواصل مع ضحاياه ومعاونيه خارج السجن لإتمام عملياته الإجرامية.