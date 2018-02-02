الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

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الجمعة 2 فبراير/شباط 2018، العدد: 10888

الإمارات تفتتح أطول مسار انزلاقي في العالم

أطول مسار انزلاقي في العالم يفتتح في الإمارات لينطلق الباحثون عن الإثارة بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة نحو أعلى قمة جبلية في البلاد.

العرب  [نُشر في 2018/02/02، العدد: 10888، ص(24)]

المسار الانزلاقي يستطيع استيعاب 100 ألف شخص سنويا

رأس الخيمة (الإمارات العربية المتحدة) – يفتتح، الجمعة، أطول مسار انزلاقي في العالم (زيبلاين) في دولة الإمارات العربية لينطلق الباحثون عن الإثارة بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة نحو أعلى قمة جبلية في البلاد.

وقالت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إن المسار البالغ طوله 2.8 كيلومتر، أي ما يعادل طول 28 ملعبا لكرة القدم، سجل هذا الأسبوع رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتقع إمارة رأس الخيمة في شمال البلاد على الحدود مع سلطنة عُمان وهي منطقة أقل تطورا نسبيا من دبي والعاصمة أبوظبي.

ويمضي معظم زوار الإمارات أوقاتهم في دبي حيث يوجد واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم بالإضافة إلى منحدر تزلج مغطى.

وتأمل رأس الخيمة في أن يساعدها المسار الانزلاقي الذي يبدأ على ارتفاع 1680 مترا عن مستوى سطح البحر فوق قمة جبل جيس في اجتذاب السياح، في ظل توقعات باستقبال أعداد متزايدة من عشاق المغامرات الشيقة الراغبين في خوض هذه التجربة الفريدة من مختلف أنحاء العالم.

ويستطيع المسار الانزلاقي استيعاب 100 ألف شخص سنويا ورغم أنه لا توجد قيود على الأعمار فينبغي ألا يقل طول المشارك عن 1.22 متر وألا يزيد وزنه عن 150 كيلوغراما.

ويتخذ الراغبون في الانزلاق وضعية أفقية تتيح لهم اختبار تجربة تحليق أقرب ما تكون للطيران الحقيقي ويرتدون معدات خاصة بهذه المغامرة، وتستغرق الرحلة عبر المسار الأول والأطول في العالم تقريبا من 2 إلى 3 دقائق بسرعة تتراوح بين 120 و150 كيلومترا في الساعة. يصل بعدها المغامرون إلى منصة هبوط معلقة وينتقلون إلى مسار ثان بطول 1 كم لاستكمال رحلة عودتهم إلى الأرض.

وسيضاف أحدث رقم قياسي تسجله الإمارات إلى سلسلة من الإنجازات التي تشمل أطول مبنى في العالم وجزرا اصطناعية على هيئة شجرة نخيل.

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