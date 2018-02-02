عراقي كردي يقدر الوقت بالدقيقة والثانية دون الاعتماد على ساعة

يتمتّع عراقي كردي، يلقب بـ”الساعة”، بالكثير من المواهب الغريبة على الرغم من محدودية مستواه العلمي والمعيشي، حيث إنه لا يخطئ في تقدير الوقت والمقاييس أبدا، إلى جانب معرفته المسبقة بشخص المتصل حتى قبل أن يرن هاتفه.

العرب

ساعات كالخيول

السليمانية (العراق) – يعمد أهالي قضاء سيد صادق بمدينة السليمانية (الشمال الشرقي من العراق) إلى سؤال رجل يملك موهبة غريبة في معرفة الأرقام والوقت، عن الساعة كلما صادفوه.

وأكد رزكار إبراهيم حمه أمين أنه لم يحمل ساعة منذ 25 سنة كاملة، ولكن عندما يسأل أحدهم عن الوقت فإنه يجيب بالساعة والدقيقة والثانية.

وأكسبت موهبة معرفة الوقت الرجل شهرة كبيرة حتى أطلق عليه الأهالي لقب “ساعة سيد صادق” وبات أهالي المدينة يصدقون ما يقوله لهم عن الوقت وليس ما تشير إليه ساعاتهم.

لم يحمل ساعة منذ 25 سنة كاملة

ووفقا لموقع نقاش، فإن حمه أمين (42 سنة) نفسه لا يعرف كيف اكتسب هذه الموهبة، إلا أنه لا يتذكر أنه أخطأ يوما في تقدير الوقت حتى بثانية واحدة، وحول ذلك قال “يسألني يوميا حوالي 150 شخصا عن الوقت وأنا بدوري أردّ عليهم جميعا”.

ولا يقف الأمر عند معرفة الوقت في العراق فقط وإنما يردّ الرجل الأربعيني فورا عن أي سؤال يوجه إليه عن الوقت في أي بلد آخر.

كما لا تنحصر معرفته في الوقت فقط وإنما لديه معرفة جيدة بأي شيء يتعلق بالمقاييس، فمثلا يعلم المسافة بين قضاء سيد صادق ومعظم مدن كردستان الأخرى ويحسب مباشرة كم ستستغرق المسافة من الوقت بالسيارة أو سيرا على الأقدام، رغم محدودية تحصيله العلمي. وأكدت العديد من الشخصيات البارزة والمعروفة في المدينة بدورها صحة ما قاله حمه أمين.

وقال خلف أحمد النائب في برلمان كردستان الذي يقيم في المدينة، إنه “يمتلك موهبة إلهية في معرفة كل شيء عن الوقت والمقاييس، نحن نعلم أنه قطع المسافة بين معظم المدن في المنطقة سيرا على الأقدام وقدر الوقت الذي استغرقه دون أن تكون معه ساعة وقد تبيّنت فيما بعد صحة ما قاله”.

ومن بين المواهب الغريبة الأخرى التي يتمتع بها الرجل الساعة هي معرفته بأن أحدا سيتصل به قبل أن يرن هاتفه، كما يمكنه تحديد وجهة الاتصال وشخصية المتصل.